Pšovka vydřela dva body v Sázavě, Záryby se vrátily s prázdnou

Fotbalová I. A třída skupiny B má za sebou dvě třetiny sezony. Tu druhou třetinu završilo 20. kolo, v němž se oba zástupci Mělnicka vydali na hřiště soupeřů. Jenže žádná sláva to tentokrát od nich nebyla. Pšovka Mělník sice po remíze v Sázavě a vítězném penaltovém rozstřelu vydolovala dva body, ale gól v utkání nedala. Oba týmy předváděly průměrný fotbal převážně od vápna k vápnu. Přes dobře organizované obrany se totiž nedostal ani jeden. A tak o druhém bodu musely rozhodovat kopy ze značky pokutového kopu. V nich domácí Sázava zcela propadla, neproměnila ani jeden, a tak Pšovce stačily k druhému bodu tři proměněné pokusy.

Další zástupce Mělnicka Sokol Záryby cestoval do Horek nad Jizerou, které bojují o druhé, případně postupové, místo. Záryby nezačaly dobře. Do 25. minuty sice držely s domácím týmem krok, ale právě v této minutě poprvé inkasovaly. Jenže branka je tak rozhodila, že v dalších osmi minutách inkasovaly ještě dvakrát. Po přestávce se sice výkon Sokola Záryby zlepšil, ovšem k vstřelení gólu to nevedlo. Naopak v 78. minutě inkasovaly počtvrté. Čest týmu zachraňoval v 83. minutě Soukup, který se postaral o to, že Záryby neodjedou domů s nulou.

Sázava – Pšovka Mělník 0:1 po penaltách

Rozhodčí: Polák. ŽK: Mařinec, Marčík – Trnica. Poločas: 0:0. Penalty: 0:3.

Horky n. Jiz. – Sokol Záryby 4:1

Branky: 25. a 33. Minář, 29. Korec, 78. Doležal – 83. Soukup. Rozhodčí: Zuska. ŽK: Smetana – Přibyl, Rek, Soukup. Poločas: 3:0.

Ostatní výsledky 20. kola: Polepy – Kunice 2:1 (2:1), Klíčany – Poděbrady 0:1 po penaltách (0:0), Čelákovice – Dobrovice B 3:1 (0:0), Kosmonosy – Sokoleč 3:1 (2:0), Divišov – Říčany 2:1 (0:1), Velim – Luštěnice 1:0 po penaltách (0:0).

1. Polepy 20 15 2 1 2 61:30 50

2. Sokoleč 20 11 2 1 6 50:34 38

3. Horky n. Jiz. 20 10 2 4 4 39:31 38

4. Poděbrady 20 9 5 0 6 31:25 37

5. Klíčany 20 10 1 4 5 47:25 36

6. Kosmonosy 20 10 0 5 5 45:31 35

7. Velim 20 10 1 1 8 44:29 33

8. Luštěnice 20 9 0 5 6 31:35 32

9. Pšovka Mělník 20 5 6 2 6 37:37 30

10. Čelákovice 20 8 1 1 10 43:45 27

11. Sokol Záryby 20 7 2 2 9 33:39 27

12. Divišov 20 7 3 0 10 36:46 27

13. Sázava 20 7 1 2 10 27:36 25

14. Kunice 20 4 3 2 11 25:35 20

15. Dobrovice B 20 2 3 1 14 24:64 13

16. Říčany 20 3 1 1 15 24:58 12

pet