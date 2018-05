„První stoner rock tour v ČR“ se zastaví i ve Staré Mydlárně

Mělnický klub se stane opět cílem „tour“ další z kapel, která si zde dá jednu ze svých zastávek. Tentokrát to bude pražská stoner-rocková skupina Sun Of Sorrow.

Stoner rock je další z rockových žánrů, jenž je postaven na basových riffech s psychedelickými prvky. Často používanými nástroji kromě klasických bicí, baskytary a kytary jsou ve stoner rocku klávesy a steel kytara. Největší stoner rocková legenda je kapela Kyuss a též je známý i její kytarista Josh Homme, který jako jeden z prvních prosadil standardní ladění C. Za první stoner rockovou kapelu bývá některými hudebními znalci považován již legendární Black Sabbath, která byla inspirací pro další kapely tohoto žánru.

A tak Sun Of Sorrow začátkem března vyrazila na své první turné s příhodným názvem „Od Začátku Tour“s podtitulem „První stoner rock tour v ČR“. Série těchto koncertů má za cíl jednak představit nové album a zároveň přiblížit českou stonerovou scénu širšímu publiku. Toto stejnojmenné album vyšlo na podzim loňského roku a příznivce této muziky jistě zaujme svým špinavým zvukem i autentickým způsobem nahrání. Kromě toho kapela doplní jednotlivé skladby improvizovanými pasážemi, díky čemuž je každé vystoupení jedinečné. „Tour věnovaná čistě tomuto žánru tu ale doposud nebyla,“ říkají členové kapely a vysvětlují tak název celého turné.

Na každé zastávce je vždy doplní další kapela a nejinak tomu bude i zde. Tentokrát se bude jednat o již legendární byšicko-neratovickou hudební formaci Wolfgang Lederer, která se hlásí k psychedelickému rocku. Nezapře však hudební inspiraci šedesátých let jako Pink Floyd či The Doors. Tato skupina se vyvinula v polovině devadesátých let z formace Grass & Underground, působící na pražském Proseku. I jí se nevyhnuly personální změny i dočasné přerušení koncertních vystoupení. Avšak od roku 2010 opět vystupuje a mnozí jí znají z řady hudebních setkáních.

Není tak pochyb, že páteční večer 25. května opět přinese zajímavé hudební zážitky.

mar