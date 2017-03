Na programu revitalizace náměstí Karla IV.

Chátrající a nikdy nedostavěná budova zvaná Amerika v těsné blízkosti mělnického náměstí Karla IV. má být zbourána. Na vzniklé ploše by mohly vzniknout park i parkovací stání a dokonce i hřiště. Současné vedení radnice chce úpravu tohoto prostoru stihnout do konce svého mandátu. Navrhované úpravy se příliš nelíbí nedávno vzniklému osvětovému a okrašlovacímu spolku P. U. N. K. (Park – Ulice – Náměstí – Krajina): „Myslíme si, že město Mělník podcenilo zájem veřejnosti o dané téma a troufáme si tvrdit, že v případě současné studie by se mnoho prvků setkalo u občanů s nepochopením. Proto bychom rádi otevřeli debatu o dané problematice a nejlépe iniciovali nové, široce inzerované setkání s představiteli města, občany a architektonickou kanceláří. Věříme, že ve spolupráci se skupinou Mělník Debatuje a MEKUC o.p.s. by se tato debata mohla konat na půdě Masarykova kulturního domu a s jejich pomocí by účast byla jistě vyšší, než na předchozích setkání,“

uvedli signatáři otevřeného dopisu mělnické radnici 27. ledna tohoto roku. To se také nakonec uskutečnilo ve středu 15. března vpodvečer. Do zdejšího sálu zasedla vedle zmíněných zástupců zhruba stovka občanů Mělníka. V publiku nechyběli někteří mělničtí zastupitelé, jako například JUDr. Petr Kowanda (ČSSD), Rudolf Fidler (KSČM) či Zbyněk Šnajdr (ANO 2011). Více přineseme v následujících dnech.

red

Za předsednickým stolem mimo jiných zasedli MVDr. Ctirad Mikeš – starosta, Mgr. Milan Schweigsttil – 1. místostarosta a Mgr. Petr Volf – 2. místostarosta.

V publiku jsme zastihli mělnické zastupitele…