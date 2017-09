Program politické strany, má to smysl číst?

Řada lidí mi řekne, že ne, že ONI si to stejně udělají podle sebe a že stejně jsou všechny programy stejné.

Já si to ale nemyslím. Připadá mi logické, že k řadě problémů se staví všichni podobně. Dovedete si snad představit, že by někdo vážně hlásal, že výrazně omezí rozvoj dopravní infrastruktury, protože silnic a železnic už máme dost? Anebo, že se nebude zabývat bezpečnostní občanů? Že zdravotnictví ničí princip přirozeného výběru a je třeba přestat léčit, aby tento začal zase fungovat? Ne, nedovedete.

O tom, kam chceme směřovat v kvalitě života máme většinově podobné představy.

V čem se ale nabídka politických stran liší, je cesta, která nás má dovést do toho vysněného blahobytu.

Je to cesta ČSSD, kde se v programu mimo deklarací, jak to vše bude skvělé, dočtete, které kontrolní úřady posílí, co ještě více zregulují, jaké daňové odpočty zavedou, jaké povinné fondy firmám nařídí, jakou novou sazbu DPH zavedou a jak budou řídit výši mezd v soukromém sektoru přes investiční pobídky. Jak stát bude nadále přerozdělovat a žadatelé žádat. Také zavedou nové daně dědické a darovací. Více zdaní velké firmy. Sociální systém se opře o desítky příspěvků, podpor, pravidel. Stát bude přispívat na dopravu do zaměstnání…. Stát se prostě o lidi postará!

Anebo se nabízí cesta ANO, kde program vyřešili tak, že ho prostě nemají. To by měl, dle mého názoru, být pro voliče problém, nevědět dopředu, k čemu se strana, kterou mají volit zavazuje. A nahrazení programu brožurkou, kde lídr strany sní? Není to málo? Z mého pohledu je program nahrazen frázemi typu „makáme“, „čau lidi, jste skvělí“, „řekněte mi co potřebujete a já, to zařídím“. Prostě ANO bude líp. Potřebuje volič ještě jinou informaci? NE, prostě bude líp, říká to náš šéf, a to musí stačit.

No a třetím pólem je ODS. Promiňte mi, že o ODS hovořit nebudu, ale nahradím to Stranou soukromníků. My (Soukromníci) jdeme totiž do voleb na společné kandidátce právě s ODS a budeme se ucházet o to, abyste nám ve volbách dali svůj hlas. Náš program je blízký ODS, ale určitě ne stejný. Také samozřejmě deklarujeme, že náš přístup povede k lepšímu Česku, ve kterém se lidem bude lépe žít. A myslíme to vážně, ostatně vážně to myslí i ČSSD. Pouze my si myslíme, že k tomu lepšímu Česku nás nedovede stát, ale musíme my sami. Jsme stavovskou politickou stranou, jasně říkáme že chceme podporovat aktivní a pracovité lidi, že budeme zastupovat zájmy živnostníků, malých a středních podnikatelů a jejich zaměstnanců, malých farmářů. Nevěříme, že se o nás postará stát, chceme vytvořit podmínky, aby se lidé o sebe mohli postarat sami. A hlavně, jsme konkrétní, dopředu říkáme, co je naším cílem, co budeme prosazovat, jak se budeme chovat. A to i s vědomím, že ne všichni budou s programem souhlasit. Náš program ve svém úvodu obsahuje rozsáhlou kapitolou s názvem „Co nesnese odklad“, tam je 29 konkrétních bodů. (http://soukromnici.cz/cs/program/)

Samozřejmě, že se ve volbách o Vaše hlasy budou ucházet i další strany. Ale cílem tohoto článku není rekapitulace jejich programů. Cílem je zamyšlení, jestli má smysl číst programy politických stran. A na to si odpovězte sami.

PS: V článku jsem udělal drobný faul vůči ČSSD, kdy jsem záměrně opomenul, že mají v programu i podporu malých a středních podniků. Ale po tom, co vše ČSSD, společně s ANO a KDU-ČSL za poslední čtyři roky „nadělila“ živnostníkům a malým firmám, jsem to tam prostě napsat nedokázal.

Ing. Josef Živnůstek

kandidát Soukromníků ve Středočeském kraji