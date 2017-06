Proč nám chce Andrej Babiš vládnout? To se dozvíme v Želvím doupěti

Odpověď na to dává reportážní kniha „Žlutý baron“, která je výsledkem dvouleté investigativní práce Zuzany Vlasaté a Jakuba Patočky, redaktorů Deníku Referendum. Je to příběh pátrání těchto dvou novinářů po odpovědi na otázku, jaké jsou skutečné úmysly Andreje Babiše v politice. Vzali vážně jeho politická hesla a začali je poměřovat s realitou. Slogan „Řídit stát jako firmu“ je přivedl do Babišových firem: do Agra Jevišovice, do Kosteleckých uzenin, k hustopečskému zemědělskému podniku a do Vodňan, kde stojí slavná drůbežárna. Jejich reportáže ukazují, že Andrej Babiš nevydělává na vzorovém řízení svých firem. Začali zkoumat, co mu tedy doopravdy přináší zisk. Tak se dostali k otázce, proč každý rok celá republika na jaře zežloutne záplavou řepkových polí. Autoři ukazují, že důvody Babišova angažmá v politice jsou rozhodně jiné a mnohem přízemnější, než jak je popisuje v rozhovorech pro své deníky Mladou frontu Dnes a Lidové noviny. Kniha je souborem čtivých reportáží a rozborů, s nimiž by se měl seznámit každý, ať už si myslí o československém „superoligarchovi“ cokoli. Vypráví nejen o Babišovi a jeho podnikání, ale také o strachu: celá řada vystupujících postav není v knize na vlastní přání jmenována. Z čeho a proč tu mají lidé dnes znovu takový strach?

Autoři knihy rovněž vystupují v dokumentárním filmu SELSKÝ ROZUM, který pojednává o souvislostech podnikání Andreje Babiše v zemědělství. Tato oblast je stále jedním z životních základů společnosti, přestože se mu nevěnuje větší pozornost. Kdokoli se bude zabývat českým zemědělstvím a jeho vývojem v posledním čtvrtstoletí, nutně narazí na Agrofert, společnost Andreje Babiše. Jeho role vzbuzuje četné otázky i v souvislosti s Babišovou politickou dráhou.

Jak se stal Agrofert největším českým zemědělským podnikem? Co se změnilo v zemědělských a potravinářských firmách, které koupil? Jak se v nich zachází s jejich zaměstnanci? Jak vlastně Andrej Babiš řídí celý Agrofert? Chceme, aby se takto řídil český stát? Jak moc jsou důležité pro Agrofert dotace a jiné příjmy od státu? A proč nám chce Andrej Babiš vládnout?

A proč se tu tolik lidí bojí o něm mluvit do kamery?

Odpovědi na tyto otázky se mohou zájemci dozvědět

Potom následuje představení knihy Žlutý baron, beseda s autory a s jejich hosty. Tato knížka bude samozřejmě na místě v prodeji. A to za akční cenu.

