Předvánoční jarmark v mělnickém muzeu

Jako každý rok v tuto dobu se prostory Regionálního muzea v Mělníku zaplní pultíky i stánky s nejrůznějšími výrobky. Více než 50 jarmarečníků a desítka rukodělných dílniček nabídne celou řadu dárků či sledování řemeslníků při práci. To a mnohem více nabídne v sobotu 2. prosince již šestnáctý ročník Předvánočního řemeslnického jarmarku v muzeu. Od 9 do 17 hodin zde bude možno nejenom obdivovat a nakupovat výrobky šikovných řemeslníků, ale setkávat se s přáteli a třeba u sklenky vínka strávit příjemné chvíle odpočinku od předvánočního shonu. Novinkou bude netradiční doprovodný program. A to setkání s ornitologem Liborem Prausem na téma krmení ptáků v zimě, které bude možné – v případě vhodných podmínek – i pozorovat přímo u místního krmítka. Určitě to bude další zpestření této akce, jenž již neodmyslitelně patří k mělnickému adventnímu času.

mar