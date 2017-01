Předseda Sněmovny Hamáček debatoval s mělnickými studenty

Jeden z nejvyšších ústavních činitelů země na návštěvě Mělnicka také navštívil úspěšné firmy v regionu. Ve Všetatech se poklonil hrobu Jana Palacha.

Třída Gymnázia Jana Palacha Mělník plná studentů v pondělí dopoledne přivítala předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, který se studenty přišel besedovat o zahraniční a bezpečnostní politice ČR. „Beseda probíhala v přátelské atmosféře,“ řekla ředitelka gymnázia Ilona Němcová. „Zaznívaly otázky nejen na přednesené téma, ale i osobního charakteru – jaké je to být politikem,“ přiblížila.

„Besed se studenty jsem absolvoval již několik desítek a většinou je to zajímavé i pro mě. Studenti se ptají na aktuální zahraničně-politické a bezpečnostní otázky a pro mě je to užitečná zpětná vazba, co vlastně mladou generaci zajímá,“ uvedl Hamáček, podle jehož názoru jsou obvykle mladí lidé „v obraze“.

Rozruch mezi mělnickými studenty ovšem způsobil nejen vrcholný politik, ale i jeho ochranka a zejména černý policejní pes cvičený na hledání výbušnin, který před Hamáčkovým příjezdem mezi dětmi vesele dováděl na sněhu.

Předseda Sněmovny si po besedě prohlédl školu. „Následoval oběd ve školní jídelně, který se stal příjemnou tečkou celého dopoledne,“ konstatovala Němcová.

Jan Hamáček se na Mělnicku zastavil v rámci pravidelných výjezdů po Středočeském kraji, za nějž byl do Sněmovny zvolen. Navštívil rovněž například firmu Patron Bohemia, mělnickou Integrovanou střední školu technickou a hřbitov ve Všetatech, kam se jel poklonit památce Jana Palacha, od jehož sebeupálení právě dnes uplynulo 48 let.

Hamáček, který pochází z Mladé Boleslavi, uvedl, že má k Mělnicku blízký vztah. „Mimo jiné jsem tady strávil nějaký čas v době povodní v roce 2002. S kolegy z oddílu vodních skautů z Mladé Boleslavi jsme tady byli pomáhat. Asi tři dny jsme strávili s naším raftem na hasičské stanici a vyjížděli jsme do okolí,“ zavzpomínal.

jnd