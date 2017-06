Prázdniny jsou za dveřmi a mnoho rodičů přemýšlí, kam se podívat a jaká místa navštívit. Chtěli byste něco zajímavého zažít společně se svými dětmi? Navštivte středočeské firmy v rámci soutěže Poznáváme firmy ve středních Čechách. Soutěží chce Krajská hospodářská komora Střední Čechy přiblížit provozy zajímavých výrobních firem, ukázat dětem, jaké profese jsou nyní potřeba a přilákat je ke studiu těch potřebných oborů. Také jim chce zábavnou formou umožnit zasoutěžit si a případně i v některých firmách něco vyrobit.

Co všechno můžete ve firmách vidět?

Pojďte se svými dětmi podívat, jak se vyrábí ručně broušené sklo nebo jak vznikají skleněné dekorační předměty a i varné sklo; nechte dětem vyzkoušet některou z ručních technik – plstění, keramiku, tkaní apod,; je možné, že ani rodiče neví jak na to. Víte, kde všude se u nás v kraji vyrábí komponenty na automobily? Umíte si poradit s renovací starých kovových předmětů? Víte odkud se berou plastové obaly – kelímky a kyblíky, ze kterých konzumujete oblíbené potraviny? Věděli jste, že postele, které najdete na JIP v nemocnicích, vyrábí firma z vašeho okolí a také že kloubní náhrady, které vyrábí další významná firma operují lékaři pacientům po celém světě? A mnoho dalšího se dozvíte při návštěvách firem v rámci soutěže Poznáváme firmy ve středních Čechách.

Soutěž probíhá do konce prázdnin pro rodiče s dětmi, poté je možné firmy navštívit společně se školou v rámci exkurze. Ukončení soutěže je dne 30.11.2017.

Jak se do soutěže zapojit?. Na webu www.khkstrednicechy.cz je připravena brožura, kde si přečtete pravidla soutěže a podrobné informace o soutěžících firmách. Dále si stáhněte pdf – Hrací karta. Hrací karty jsou také k dispozici v některých Infocentrech – v Brandýse n.L, Mladé Boleslavi, Kladně, Nymburku, Berouně, Kolíně, Příbrami, Poděbradech, Mělníku, Rakovníku, Kutné Hoře. Hrací kartu vezměte s sebou do firmy, za každou návštěvu obdržíte razítko s datem návštěvy. Platné karty postupují do slosování a v prosinci budou vylosovány 3 hlavní ceny pro nejpilnější sběratele a 3 „ceny útěchy“. Připraveny jsou opravdu zajímavé ceny.

Více na webu www.khkstrednicechy.cz nebo tel: 702 020 489 Vladislava Šizlingová, sizlingova@komora.cz.