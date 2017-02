Postřelený muž na Mělníku

Po rvačce s policisty skočil postřelený muž do Labe

Při eskortě do psychiatrické léčebny se v pondělí večer popral s policisty v Mělníku psychicky nemocný muž. Podle informací Novinek ho policisté následně postřelili a on poté skočil z mostu do Labe.

„Při převozu psychicky nemocného muže do zdravotnického zařízení došlo v sanitce k potyčce. Vyšetřování je na samotném počátku, proto zatím nebudeme sdělovat podrobnosti,“ řekla Novinkám policejní mluvčí Jana Šteinerová. Podle prvotních informací z místa převáželi liberečtí záchranáři za asistence policie psychicky nemocného muže do psychiatrické léčebny. Na mostě přes řeku Labe v Mělníku však došlo v sanitce k potyčce, při které se měl muž zmocnit pistole jednoho z policistů. Policisté ho podle informací Novinek měli postřelit. I přes svá zranění muž ještě přelezl zábradlí mostu a skočil do řeky Labe, odkud ho policisté vytáhli. Se zraněním ruky následně záchranáři převezli muže do mělnické nemocnice k ošetření. Odtud pravděpodobně poputuje na psychiatrii.

Zdroj: Novinky.cz