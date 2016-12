Policisté v zimním období kontrolují chatové oblasti

Zabezpečení stovky rekreačních objektů v katastru obcí Liběchov, Medonosy, Chudolazy, Želízy a Tupadly v uplynulých dnech prověřili policisté z obvodního oddělení Horní Počaply.

Bezpečnostní akce v chatových oblastech se zúčastnilo deset policistů. „Mělničtí policisté se zaměřují na kontroly chatových oblastí celoročně v rámci běžného výkonu služby a pravidelně organizují i větší akce spojené s pátráním po hledaných osobách, pátráním po odcizených vozidlech a věcech,“ uvedla jejich mluvčí Markéta Johnová.

Tentokrát se muži zákona zaměřili na dveře, okenice a zámky rekreačních objektů i přilehlé prostory v jejich okolí. „Nebyly shledány stopy po vloupání a ani nebylo zjištěno žádné poškození nebo užití násilí při vniknutí do objektu. Na území kontrolovaných rekreačních oblastí se nepohybovala ani žádná podezřelá osoba,“ konstatovala mluvčí.

V některých rekreačních objektech policisté zastihli jejich majitele. Informovali je o tom, jak by měli své chaty a chalupy nejlépe zabezpečit a také jak se chovat v případě, že by přes bezpečnostní opatření jejich domy navštívil nezvaný host. Doporučují například co nejrychleji kontaktovat policii, protože později šance na dopadení pachatele klesá. Lidé by se také měli dohodnout se sousedy, aby jim jejich rekreační objekty chodili kontrolovat.

V roce 2015 bylo do víkendových chalup a chat v ČR spácháno přes 2,5 tisíce vloupání. Policisté objasnili téměř třetinu případů. Nejvíce rekreačních objektů se přitom nachází právě ve Středočeském kraji, kde policisté vyšetřovali 672 případy vloupán. Objasnili jich 116, tedy více než 17 procent. „Přihlédneme-li ke statistickým číslům, úspěšnost dopadení pachatele vloupání do chaty nebo chalupy není velká, a proto je pečlivá ochrana a zabezpečení zcela namístě,“ dodala Johnová.

