Policisté pomohli během pár dnů několika dětem

Během čtyř dnů byly hlavními postavami různých událostí děti.

Brandýští policisté přijali od 6. dubna v následujících čtyřech dnech hned několik oznámení, v nichž potřebovaly pomoc především děti. V pátek oznámil na zdejší služebnu policie třiatřicetiletý muž, že se mu ze základní školy nevrátil syn. Policejní hlídka okamžitě reagovala a šetřením zjistila, že osmiletý chlapec se nepohodl se svými kamarády a cestou ze školy šel ke spolužačce. Naštěstí se díky mamince spolužačky tato situace rychle vyřešila. V odpoledních hodinách policisté čelili dalšímu oznámení, které se týkalo také žáka základní školy. V důsledku nedorozumění neodjel po vyučování autobusem domů, ale zůstal v Brandýse nad Labem, kde čekal na svoji matku. Ta však na syna čekala v místě bydliště, kam měl přijet po školním vyučování. Chlapce se slzami v očích se ujali policisté a v pořádku ho předali matce. Následující den pomáhali společně s hasiči ze Staré Boleslavi nezletilé dívce, která uvízla ve výtahu v panelovém domě. I příští den měli příležitost postarat se o další nezletilou holčičku, kterou neuhlídala její babička. Vnučka se jí zaběhla a sama chodila po městě v Brandýse nad Labem do chvíle, než si jí všiml jeden z občanů. Nebylo mu lhostejné, že se po ulicích pohybuje samotné malé děvče, a proto přivolal policisty. Ti se postarali o to, aby holčička byla co nejdříve zpět u své matky.

Policisté opět naplnili heslo „Pomáhat a chránit“ a díky všímavosti, ochotě a zájmu lidí o druhé se nikomu z dětí nic špatného nestalo.

nprap. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – východ