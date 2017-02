Pojďte s námi do průvodu

Masopust dříve patřil na každou správnou vesnici. Jeho počátky je třeba hledat již v předkřesťanském kultu zimního slunovratu. Dříve se slavil v období od Tří králů do Popeleční středy. Nejstarší zmínka o masopustu v Čechách pochází z druhé poloviny třináctého století. Vyvrcholením masopustního veselí bylo úterý. Do maškarního průvodu si každý připravil masku, v níž se s ostatními vydal po vesnici. Během obchůzky prováděly maškary nejrůznější taškařice. V chalupách pro ně bylo přichystáno nějaké to pohoštění včetně truňku na posilnění, a tak o rozpustilou zábavu nebyla nouze. Stejná podívaná se odehraje už tuto neděli v Mělníku. Tu pro širokou veřejnost připravilo zdejší RC Kašpárek a Folklorní soubor Jarošovci. Pokud budete chtít být u toho, připojte se v libovolných maskách i bez. Vyráží se přesně ve 14.00 od kašny na náměstí Míru. Masopustní průvod poté projde středem města. Po jeho skončení se v RC Kašpárek odehraje loutkové představení pro děti.

