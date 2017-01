Pohled na dnešní Mělník budou mít po letech čtenáři kroniky lemovaný „schwaigstillkami“

„Do kroniky se snažím zaznamenávat věci, o kterých si myslím, že by lidi žijící někdy za padesát let mohly zajímat,“ říká mělnický kronikář Martin Klihavec. Nedávno dokončil digitalizaci některých starých kronik města, které radnice zveřejnila na svém webu. Na přenášení dalších starých zápisů do elektronické podoby se stále pracuje.

„Na rok 2015 plánuji, že na titulní stránku kroniky dám ‚schwaigstillky‘. Myslím si, že jiná významnější kauza v tom roce nebyla,“ konstatoval Klihavec, podle jehož názoru budou období, které v kronikách zaznamenává, potomci dnešních Mělničanů hodnotit jen pozitivně. „Na Mělníku se nyní dějí samé dobré věci a hodně se toho buduje,“ míní kronikář, jenž mělnickou kroniku spravuje od roku 2013.

Kronikář městskou kroniku vytváří ve třech exemplářích – první se ukládá do okresního archivu a druhý dostává radnice. „Třetí kopii mám já a pracuji s ní. Také ji nosím na různé besedy do škol, abych měl co ukazovat,“ přiblížil Klihavec. Každý svazek obsahuje kolem dvou stovek stránek. „To je ideální i kvůli svázání. Začínal jsem na 180 stránkách, teď jsem jich sepsal dokonce kolem 250, což už je moc,“ připustil kronikář.

Při přípravě podkladů kroniky vychází z informací radnice o tom, co se v daném roce ve městě dělo. Informuje také o stavbách, které se bouraly anebo naopak stavěly. „Hodně se snažím po městě pohybovat, takže si mapuji a fotím proměny města. A zajímají mě také akce, které se na Mělníku konaly,“ řekl Klihavec. Jedná se zejména o různé zábavné akce a festivaly nebo natáčení filmů a televizních reklam, jimiž je Mělník dlouhodobě známý.

Kronikář jako vášnivý sběratel také mapuje vznik různých suvenýrů s tématikou města na soutoku stejně jako knih, pohlednic, map nebo turistických štítků na hole. Inspirovat se při přípravě kroniky nechá prakticky vším. „Dělám si výstřižky z tištěných médií, sleduji dění na internetu i facebooku a průběžně si dělám zápisky,“ prozradil Klihavec o své kronikářské činnosti, jíž se věnuje pouze po večerech a víkendech, když skončí jeho občanské zaměstnání obchodního cestujícího.

„Vždycky to trvá nejméně půl roku, než zpracuji všechny zápisky, kterých mám ročně dva tři šanony, než vyberu ty nejdůležitější věci,“ posteskl si Klihavec, jenž kromě přípravy nových kronik pracuje i na digitalizaci těch historických. Na webu mělnické radnice jsou nyní ke stažení v elektronické podobě staré kroniky za roky 1956 až 1964, 1967, 2005, 2006 a 2011 až 2014.

Všechny podklady, které mají být na internetu zveřejněny, musí přečíst a důkladně zkontrolovat – zejména kvůli zákonu na ochranu osobních údajů. „Dáváme si pozor, aby tam nebyla nějaká data nebo rodná čísla. Tenkrát se to do kronik mohlo napsat, ale my to dnes nesmíme zveřejnit,“ prohlásil.

„Nás to ale nezastaví, takže už máme naskenovaných nějakých dalších deset, patnáct let, které budeme postupně doplňovat,“ dodal Klihavec.

red