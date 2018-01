Pocta Janu Palachovi připomene i ukrajinské oběti totality

V letošním roce si vzpomeneme již 49 výročí úmrtí Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 na Václavském náměstí upálil na protest proti nastupující normalizaci. Jako každoročně Město Mělník společně s Mělnickým kulturním centrem, Gymnáziem Jana Palacha a tentokrát i s Velvyslanectvím Ukrajinské republiky pořádá v této souvislosti vzpomínkovou akci „Pocta Janu Palachovi“.

A to v úterý 16. ledna. Kromě Jana Palacha vzpomeneme rovněž ukrajinské občany, kteří se upálili na protest proti okupaci Ukrajiny a Československa sovětskou armádou. Pátého listopadu 1968 to byl Vasyl Makuch, jenž tímto činem vyjádřil svůj nesouhlas s touto invazi, rusifikací Ukrajiny sovětským režimem a za její osvobození. A o deset let později, 21. ledna 1978, se na hrobě Tarase Ševčenka v Kanivu upálil Oleksa Hirnyk, a to v den 60. výročí vyhlášení Ukrajinské národní republiky. V letácích vyzval Ukrajinu, aby povstala proti ruské okupaci a rusifikaci.

O jejich osudech proběhne projekce dokumentárních filmů od 11 hodin v mělnickém gymnáziu a následovat bude beseda s historikem.

Vlastní pietní akt se uskuteční v 14.30 u Památníku Jana Palacha v Jungmannových sadech.

mar