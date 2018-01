Plesová sezóna začíná, přijďte si zatančit!

Je počátek roku a s ním začíná i plesová sezóna. V městech i obcích tak o víkendech budou probíhat tato společenská setkání. Různé organizace, spolky, sportovní jednoty i města či obce pořádají své reprezentační plesy. Proto i zde dáváme některé tipy kde si možno po celou tuto sezónu jít zatančit v našem regionu.

Již tento víkend je řada příležitostí. Kralupský kulturní dům Vltava bude tento pátek od 20 hodin hostit „Retro ples k výročí založení republiky“, jenž společně pořádá Kulturní a společenské středisko, Základní umělecká škola v Kralupech a ArtUš z.s. Během večera k tanci a poslechu zahrají Big Band Kralupy, KralupSwing, dechový orchestr Kralupanka. Půlnočním překvapením bude narozeninový dort a vystoupení vynikající elektro-swingové kapely Universal Swing Brothers. Samozřejmě chybět nebude skvělé občerstvení, bohatá tombola, promítání filmů pro pamětníky či fotokoutek. A jelikož se jedná o retro ples, dobové oblečení bude vítáno.

Město Štětí pořádá ve velkém sále Kulturního střediska Společenský ples. A to v sobotu 13. ledna od 20 hodin. K tanci i k poslechu zahraje Taneční orchestr OH BAND. O předtančení se postarají žáci Taneční školy z Roudnice nad Labem, a dalším hostem večera bude moderátor, herec a zpěvák Petr Vondráček. Celým pořadem bude provázet Tomáš Mikulecký.

Zatančit si tuto sobotu bude možno i na Popelářském plese v Neratovicích a v Dolních Beřkovicích kde bude mít svůj ples místní Sbor dobrovolných hasičů.

Avšak to není zdaleka vše. Tak například v Tišicích proběhnou hned tři plesy, nejprve to bude Chovatelský ples 26. ledna, dále Sportovní 17. března a konečně Ples Tišického klubka 14. dubna. Na Zahradnickém plese ČZA Mělník si bude možnost zatančit 19. ledna v Masarykově kulturním domě a 23. Reprezentační ples ZŠ Seifertova Mělník se uskuteční rovněž zde, a to 2. března.

Pro milovníky tance jsme vyhledali i další plesy, na které se bude možno vydat až do poloviny dubna v našem regionu. Takže příjemnou zábavu při hudbě i hlavně tanci…

19. 1. 2018 Štětí / Myslivecký ples Texal Radouň

20. 1. 2018 Ples Rodinného centra Chloumek

20. 1. 2018 Neratovice / Ples firmy Bosal ČR

27. 1. 2018 Neratovice / 2. Smaragdový ples

27. 1. 2018 Zámek Mělník / Reprezentační ples Spolku pro záchranu kostelíčka

3. 2. 2018 Čečelice / Hasičský ples

10. 2. 2018 Hořín / Valentýnský ples

16. 2. 2018 Horní Počaply / Sportovní maškarní ples

17. 2. 2018 Kly / Myslivecký ples

3. 3. 2018 Neratovice / Zahrádkářský ples

10. 3. 2018 Mělník MKD / Reprezentační ples ISŠT

24. 3. 2018 Ples obce Horní Beřkovice

13. 4. 2018 Liběchov / Ples vítání jara

mar