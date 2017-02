Peníze na provoz letos poskytovatelé sociálních služeb dostanou už v únoru

Středočeský kraj obdržel 973 milionů korun jako dotaci ze státního rozpočtu na poskytování základních druhů a forem sociální péče na svém území.

O rozdělení peněz mezi jednotlivé poskytovatele dnes rozhodli krajští zastupitelé. „Abychom mohli k poskytovatelům sociálních služeb dostat tyto finanční prostředky co nejrychleji, nechala jsem svolat dnešní mimořádné jednání krajského zastupitelstva. Ve srovnání s minulým rokem jsme peníze od státu dostali s dvouměsíčním předstihem, takže je chceme k poskytovatelům služeb dostat v co nejkratším termínu,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Dříve podle ní neziskové organizace získávaly finanční prostředky pozdě a svůj provoz těžko zajišťovaly. „Věřím, že nyní budou moci svým klientům zajistit potřebné sociální služby v co nejvyšším rozsahu i kvalitě,“ konstatovala hejtmanka.

Kraj na letošní rok obdržel celkem 525 žádostí o dotaci na poskytování sociálních služeb. „Po jejich vyhodnocení jich bylo shledáno k podpoře celkem 513 v celkovém finančním objemu cca 1,41 miliardy korun. Tato částka sice přesahuje obdrženou výši dotace od státu, nicméně po úpravě některých parametrů návrhů na udělení dotace dle závazných kritérii dotačního řízení, se nám podařilo schválené žádosti uspokojit,“ upřesnila radní pro oblast sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO), která doufá, že ministerstvo práce a sociálních věcí pro středočeské poskytovatele sociálních služeb uvolní další prostředky.

Žadatelé o dotace podle vedení kraje letos peníze dostanou dříve než v minulých letech. „Poprvé by tak poskytovatelé obdrželi prostředky již v půlce února a mohli zajistit úhradu osobních nákladů, které tvoří podstatnou část celkových nákladů při poskytování sociálních služeb, a to již za měsíc leden,“ dodala Němcová. Prostředky v tomto termínu ovšem dostanou jen ti příjemci, kteří do 25. ledna odevzdali vyúčtování dotace a vyrovnávací platby za loňský rok.

red