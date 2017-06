Park Mirakulum otevírá Vodní svět – plavky s sebou!

Milovice, 22. 6. 2017

První prázdninová sobota bude v Parku Mirakulum ve znamení vody. Otevírá se tu totiž Vodní svět.

„Voda není němá. Zvoní, cinká, ševelí, zurčí a bublá, šplouchá, šumí, hučí, repotá, úpí a kvílí, burácí, řve,ječí a hřímá, sténá a vzdychá a směje se, hraje na stříbrnou harfu,klokotá jako balalajka,zpívá jako varhany,duje jako lesní roh a hovoří jako člověk v radosti nebo v žalu.“

Ani se nechce věřit, že tahle slova napsal spisovatel Karel Čapek ve své Vodnické pohádce už v roce 1932. Přesně takhle totiž voda zvoní, cinká, ševelí… ve Vodním světě Parku Mirakulum. Jestli nevěříte, přijeďte se o tom přesvědčit na vlastní uši – od 1. července budete mít příležitost každý den.

„Vodní svět prošel velkou rekonstrukcí, jejímž cílem bylo, aby voda, která v něm cirkuluje, byla i ve dnech s nejvyšší návštěvností čistá. Proto jsme instalovali nový výkonnější systém filtrování vody. Jde o technologii srovnatelnou s těmi, kterou využívají velká aquacentra,“ popisuje Jiří Antoš, majitel Parku Mirakulum a autor většiny jeho atrakcí.

Když voda teče do kopce

Vodní svět se ovšem proměnil i navenek. „Přibyly některé nové prvky, třeba pro děti velice atraktivní „kyblíková“ sprcha či zastínění pro ,,znavené rodiče“. A hned vedle jsme přidali také další stánek s občerstvením,“ popisuje Antoš a dodává, že úplně nejlepší je samozřejmě, když dospělí na chvílizapomenou, že jsou dospělí, a odvážou se ve vodě spolu se svými

dětmi.Základem Vodního světa i nadále zůstává vodopád, který napájí celý systém potoků, potůčků, koryt a tůněk. Děti si tu mohou zahrát třeba na Macha a Šebestovou a vyzkoušet si, jaké to je, když se porušují přírodní zákony – voda tu totiž umí téct i do kopce. Jen budou muset trochu přiložit ruku k dílu a zatočit šnekovými mlýnky. Mohou také měnit směr toku pomocí stavidel a poslat si vodu do „svého“ rybníčku nebo si vyzkoušet její sílu, když se jí do cesty postaví malé mlýnské kolo.

„Na horké letní dny jsme připraveni i jinak. Voda, v níž se budete moci ochladit, bude v parku tryskat i na mnoha jiných místech. Přidali jsme totiž několikmlhovadel a vodních trysek,“ přidává další vylepšení Jiří Antoš.

Klikatí se jako had

Vodní svět, který díky mozaikám může někomu připomínat Güellův park v Barceloně, se zurčící vodou letos poprvé naplní v sobotu 1. července. Tak zabalte plavky, opalovák s UV filtrem a vyrazte. Určitě nebudete v Mirakulu sami. Kromě vás si totiž tuhle ojedinělou atrakci pod širým nebem, nenechá ujít hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, ani herečka Veronika Žilková.

„Přeji všem návštěvníkům zdejšího unikátního, zábavního vodního světa jen ty nejlepší zážitky. Je vidět, že pro samotného autora atrakcí a majitele Parku Mirakul je dětský svět a s ním spojená hravost tou nejlepší inspirací. Nezbývá, než sem do Mirakula u Milovic pozvat návštěvníky z celé republiky a doporučit ho nejen rodinám, ale všem, kteří neplánují cestu k moři. Zdejší vodní svět jim zábavu i zážitky spojené s koupáním v nádherném přírodním prostředí během letošního léta bohatě vynahradí,“ ocenila otevření vodního světa hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

„Zábavy tu bude o prvním prázdninovém víkendu dost a dost. Přijede k nám divadelní soubor Komedianti na káře, který zahraje pohádku o Bajajovi. Nebudou chybět žongléři či sokolnické ukázky,“ zve návštěvníky Jiří Antoš.

Více na: http://www.mirakulum.cz nebo na http://www.facebook.com/ParkMirakulum