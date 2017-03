Otevřeli po náročné rekonstrukci

V Kolíně otevřeli Veigertovský dům. Po náročné rekonstrukci vystavuje nejcennější poklady ze sbírek regionálního muzea.

Zahájením výstavy Poklady ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně byl ve středu 8. března slavnostně otevřen Veigertovský dům, který stojí na Karlově náměstí s číslem popisným 8. Tento památkově chráněný měšťanský dům z druhé poloviny 13. století prošel náročnou rekonstrukcí, na kterou Středočeský kraj získal evropskou dotaci prostřednictvím Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy.

Slavnostního otevření domu a vernisáže se zúčastnila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, náměstek pro oblast kultury a památkové péče Daniel Marek, statutární náměstek pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu a starosta Kolína Vít Rakušan a ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Karel Munia spolu s dalšími významnými hosty. „Rekonstrukce Veigertovského domu patří k největším investičním akcím v oblasti kultury a památkové péče v posledních letech, a to jak co do rozsahu stavebních prací, tak i výše finančních nákladů,“ sdělil účastníkům slavnostního otevření opraveného objektu náměstek hejtmanky Daniel Marek. Celkové náklady na opravu domu č. 8 na Karlově náměstí, jak dále upřesnil, dosáhly výše 102,5 milionu korun, z čehož dotace ROP činila 42,08 milionu korun. Složitá komplexní rekonstrukce historické části domu probíhala v letech 2014 až 2016 a akceptuje i původní dochované prvky středověkého domu. „Tato nádherná historická budova v centru Kolína se tak opět stává chloubou města. Jsem ráda, že se náročná rekonstrukce podařila a kolínské Karlovo náměstí opět získalo krásnou dominantu. Muzeum navíc může konečně představit nejcennější předměty ze svých sbírek v důstojném prostředí,“ prohlásila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. V opravené budově jsou nyní prostory pro stálé expozice, pořádání krátkodobých výstav, přednášek, lektorských a dalších doprovodných programů. Zázemí tu mají i depozitáře pro uložení části sbírkových fondů muzea. V horním podlaží vznikly kancelářské prostory a zázemí pro zaměstnance. Projekt zahrnoval i přístavbu, která obsahuje víceúčelový sál. Přístavba je šetrně zakomponována do původního dvora. V objektu bude působit Městské informační centrum, kde návštěvníci získají informace nejen o vlastní architektonické památce a sbírkách, ale i o dalších turistických cílech v regionu. Mezi historickou částí budovy a moderní přístavbou se nachází venkovní relaxační zóna pro návštěvníky. „Regionální muzeum v Kolíně nemělo k dispozici hlavní výstavní budovu více než třicet let. Z prostorových důvodů tak byl výrazně omezen rozvoj jeho činnosti. Teprve až v roce 2012 se zřizovateli muzea, Středočeskému kraji, podařilo vykoupit podíl budovy, který se v důsledku restitucí v 90. letech 20. století dostal do soukromého vlastnictví. Po mnoha letech tak muzeum získalo důstojný výstavní prostor v samém centru města, kde může návštěvníkům ukázat to nejcennější, co má ve svých sbírkách,“ konstatoval ředitel regionálního muzea Vladimír Rišlink. V pořadí první výstava Poklady ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně zahrnuje více než stovku nejcennějších předmětů ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně a jeho poboček – Podlipanského muzea v Českém Brodě a Muzea Kouřimska v Kouřimi. „Jedná se o rozmanitý výběr archeologických nálezů, historických, uměleckých a umělecko-řemeslných památek i ojedinělých exponátů z přírodovědné sbírky,“ doplnil Rišlink. Rozlehlý měšťanský dům na hlavním kolínském náměstí byl založen ve druhé polovině 13. století. V letech 1494-1499 byl jeho majitelem Jakub Krčín st. z Jelčan, děd slavného rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan. V první třetině 18. století dům vlastnil městský úředník a pozdější správce radovesnického panství Pavel Samuelis. V této době byla uskutečněna významná barokní přestavba. V letech 1757-1858 byl dům majetkem členů zámožné rodiny Veigertovy. V roce 1858 dům koupil obchodník Josef Turnau, který ho nechal přestavět do dnešní pozdně klasicistní podoby. Pro muzejní účely začal být objekt využíván v roce 1935.

TZ, red