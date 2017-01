Opilého řidiče narážejícího do aut zastavil až telefonní sloup

Vyjížďka napříč nočními Kly přivedla šestadvacetiletého cizince až k mělnickému soudu.

Hodinu po půlnoci 8. ledna řidič na místní komunikaci v obci Kly v pravotočivé zatáčce nezvládl řízení, vjel mimo komunikaci a narazil do zaparkovaného vraku vozidla Audi. „V jízdě pokračoval dál a narazil do dalšího zaparkovaného vozu,“ uvedla mluvčí mělnických policistů Markéta Johnová.

Řidič zastavil a šel se podívat, co způsobil. „Poté znovu nasedl do automobilu a pokračoval ve své jízdě, při které vyjel do silničního příkopu a narazil do sloupu telefonního vedení,“ konstatovala Johnová.

Na místě jej zastihla policejní hlídka, která jej podrobila dechové zkoušce. Muž nadýchal více než dvě promile alkoholu. Policisté ho proto převezli do nemocnice, kde mu nechali odebrat krev, poté putoval rovnou do policejní cely.

Po vystřízlivění nešikovnému řidiči sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o cizince mimo státy Evropské unie, bez pobytu v České republice, byl v pondělí odpoledne převezen k mělnickému soudu,“ dodala mluvčí.

red