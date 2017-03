OKÉNKO STAROSTY: Tandem Babiš a Zeman

Tandem Babiš a Zeman ohrožuje naší křehkou demokracii

S blížícími se parlamentními a prezidentskými volbami se na naší politické scéně zřetelněji objevuje pakt mezi prezidentem Milošem Zemanem a předsedou hnutí ANO 2011 Andrejem Babiš, tedy paradoxně tandem dvou politiků, kteří se ještě před několika lety vzájemně obviňovali z podvodů při privatizaci Unipetrolu či pokračování Klausova kapitalistického mafianismu.

Zásadní změna byla stvrzena v minulých dnech, kdy ministr financí v okamžiku vrcholící aféry kolem jednokorunových dluhopisů odjel za panem prezidentem. Zeman se zastal Andreje Babiše a vzkázal parlamentu, že případné podvodné jednání mají zkoumat orgány policie, a nikoliv poslanci. Setkání, které se uskutečnilo na žádost Miloše Zemana, jen pokračuje ve vývoji vzájemných vztahů v posledním roce. Na stranu předsedy hnutí ANO se Zeman postavil při šetření údajného dotačního podvodu při výstavbě areálu Čapí hnízdo, kdy dokonce ostentativně areál navštívil. Oporu u prezidenta našel Andrej Babiš i při pojednávání zákona o střetu zájmu.

Z obou stran je to pragmatické sblížení. Je vysoce pravděpodobný scénář, že oba politici uzavřeli vzájemně výhodný obchod. Hnutí ANO nenavrhne žádného kandidáta , který by se postavil nynějšímu prvnímu muži České republiky. Prvním krokem bylo, že Andrej Babiš začal okamžitě po sjezdu svého hnutí zpochybňovat uvažovanou kandidaturu Martina Stropnického na tento post. V druhém kroku pak vyzve své příznivce, aby podpořili kandidaturu Miloše Zemana.

Miloš Zeman za to přislíbil A. Babišovi, že v případě vítězství v parlamentních volbách, pověří jeho osobu sestavením vlády. A. Babiš se velmi obává, aby se po parlamentních volbách neopakovala situace po krajských volbách v královohradeckém kraji, kdy do dvou hodin po vyhlášení výsledků, kde vyhrálo hnutí ANO, byla sestavena koalice bez tohoto hnutí včele s ČSSD.

Jsem přesvědčen, že je vypracován i scénář, kdyby se hnutí ANO nepodařilo sestavit novou vládu. Pak Miloš Zeman prohlásí, že jakákoli koalice bez Hnutí ANO 2011 bude nestabilní a zvyšuje labilitu České republiky. Proto nepověří sestavením nové vlády předsedu další parlamentní strany, ale jmenuje úřednickou vládu. Ve vhodném okamžiku největších preferencí pro ANO vyhlásí nový termín parlamentních voleb.

Z hlediska historických zkušeností tato stále zřetelnější mocenská aliance připomíná tzv. opoziční smlouvu z roku 1998 mezi tehdejšími hlavními politickými soupeři – předsedou ODS Václavem Klausem a lídrem ČSSD Milošem Zemanem.

Je třeba však připomenout, že se jedná pouze o účelové spojenectví. Nic víc, nic méně. Je vysoce pravděpodobné, že v momentu zbytečnosti tohoto partnerství se oba dva opět rozejdou. Avšak do té doby z tohoto spojení může dojít k ohrožení našeho ústavního zřízení. Babiš i Zeman tíhnou k většinovému volebnímu systému, oběma vadí Senát. Andrej Babiš by rád zmenšil Poslaneckou sněmovnu, netají se sympatiemi k razantnímu politickému stylu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Není nic špatného na tom, že se navzájem podpoří v příštích volbách. Je to legitimní způsob dohody. Obavy však musí mít z toho, jaký bude mít toto spojenectví v budoucnu dopad na naší křehkou demokracii. Hrozí riziko rychlé demontáže stávající formy zastupitelské liberální demokracie. Volby v roce 2021 již mohou probíhat v jiném systému.