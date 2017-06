Od počítače mezi vojáky

Štěpán Vejvoda, sexta, GJP Mělník

Do soutěže EuropaSecura jsme se jako tříčlenný tým ve složení Vratislav Ležal, Ondřej Chlebovský a Štěpán Vejvoda přihlásili plni nadějí a očekávání.

První kolo, které se konalo 28. 3. 2017, bylo formou online kvízu o NATO a EU. Na jeho vyplnění jsme měli 90 minut. Toto kolo bylo s přehledem nejjednodušší i přes to, že jsme ho řešili, když byl Ondra v Rakousku, pomocí internetové komunikace a sdílených obrazovek. Je nutno dodat, že jsme v tomto kole byli z 300 zúčastněných týmů první se 126,5 body ze 130.

Ve druhém, krajském kole měly všechny týmy za úkol vypracovat bezpečnostní analýzu vylosované problematiky. Naším tématem byl konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Práce musela obsahovat obecné informace o situaci, historické pozadí, popis jednotlivých aktérů, predikce možného vývoje a doporučení pro EU. Na vypracování jsme měli přibližně dva měsíce a maximální rozsah byl deset normostran (normostrana =1 800 znaků).

Druhá část krajského kola se týkala jen vybraných prací a zahrnovala jejich ústní obhajobu a oponenturu vybrané konkurenční práce. Do této části se dostaly jen čtyři týmy z kraje, mimochodem dva z naší třídy. Dále tam byl tým z Říčan, kterému ale dorazil jen jeden člen a náhradnice, která sloužila spíše jen jako psychická podpora, a tým z Kladna, který nakonec nemohl dorazit. Stačilo málo a došlo by k duelu mezi naším týmem a týmem z naší třídy ve složení Filip Havlák, Michal Holec a Vojtěch Zlesák. I tohle kolo jsme vyhráli a nechali své kamarády v těsném závěsu.

O posledním kole toho nesmíme moc zveřejnit, protože program je vždy podobný a byla by škoda připravit další vítěze o překvapení. Můžeme pouze říct, že se konalo na bývalé vojenské základně v Brdech a týmy v něm uplatnily jak své znalosti a diplomatické schopnosti, tak i fyzickou a psychickou odolnost. Hrábli jsme si na dno svých sil, ale příjemně nás překvapila strava a přívětivost vojáků, kteří nás programem provázeli. Celé kolo proběhlo v přátelském duchu, a to nejen v původních soutěžních týmech. Jednou z testovaných dovedností byla totiž schopnost spolupracovat v novém týmu.

Poslední kolo jsme sice nevyhráli (byli jsme šestí z dvanácti), ale jako skutečnou výhru vidíme to, že jsme měli možnost celou soutěž absolvovat a zažít fantastický týden v Brdech. Budoucí druhé ročníky středních škol by neměly promeškat tu úžasnou příležitost, a až budou mít napřesrok možnost, měly by se přihlásit na 11. ročník soutěže EuropaSecura.