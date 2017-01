Nový klub v centru Mělníka přidělává starosti místním lidem i strážníkům

Klub Modrá hvězda otevřený před měsícem těsně pod náměstím Míru se podle mělnické radnice rozjel až příliš zostra. Veřejnost i městská policie si od prvních dní jeho provozu stěžují na hluk a narušování veřejného pořádku.

Nový klub leží v suterénu domu přiléhajícího k hlavnímu mělnickému náměstí. Vstupuje se do něj po schodech přímo z vozovky ulice, po které musí projet každé auto směřující do historického centra města. „Samozřejmě tam dochází ke konfliktním situacím. Je to pro řidiče strašně nepříjemné,“ řekl vedoucí dopravně – preventivní skupiny městské policie Mělník Petr Limprecht.

Klub, který se prezentuje jako soukromý, ale jenž do svých útrob láká širokou veřejnost, se přitom nachází přímo proti městskému turistickému informačnímu centru. „V provozovně je zakázáno kouřit a tak všichni chodí ven, kde ale nejsou žádné popelníky ani koše na odpadky,“ konstatoval Limprecht.

Mladí alkoholem posilnění návštěvníci klubu podle strážníků navíc u zdí nedávno rekonstruovaného centra vykonávají velkou potřebu, zvracejí nebo na její fasádu házejí sklenice od nápojů. „Takovouhle výkladní skříň pro turisty nechceme,“ posteskl si místostarosta Mělníka Petr Volf (Mělničané).

Strážníci kvůli udržení veřejného pořádku u klubu musí prostor kolem jeho vstupu v době, kdy je klub otevřen, monitorovat jednou z kamer městského kamerového systému, která jim proto schází na jiných místech. „Snažíme se to mít podchycené, aby hlídka mohla rychle reagovat a abychom toho mohli co nejvíce ochránit,“ vysvětlil Limprecht. „Je ale otázka, zda v počtu, který máme, to dokážeme dlouho vydržet a uhlídat. Z naší strany je to velký problém,“ míní.

Kromě vandalismu a příliš hlučné hudby, která se z podzemního klubu line, podle radnice mohou jeho návštěvníkům i obyvatelům okolních domů další nebezpečí. Radnice se netají strachem z případného požáru. „Vzniká tady oprávněná obava, zda protipožární opatření umožní náhlou evakuaci. Uvědomujeme si, že situace může být i velmi kritická,“ uvedl starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé město).

„Situace je komplikovaná nejen z hlediska veřejného pořádku, ale ještě více pro nájemníky bydlící v bytech nad klubem,“ konstatoval starosta. O potížích s novým klubem, jehož osazenstvo si za pouhý měsíc jeho existence stačilo udělat řadu nepřátel, se jednalo i na lednovém zastupitelstvu.

„V této záležitosti problémy řešíme a budeme pokračovat dál, jak nám živnostenský zákon a zákon o městské policii umožní,“ prohlásil Mikeš. Nájemníci domu sami by podle něj rovněž měli vyzvat hygieniky, aby uskutečnili měření hluku a na jeho základě informovali, zda zařízení tohoto typu a rozsahu může být v bytovém domě vůbec provozováno.

„Je to asi běh na delší trať,“ míní starosta Mikeš. „Snažíme se vytvořit podmínky, aby nedošlo k zneužívání, ale pořád trošičku taháme za kratší provaz. To zařízení je v soukromém prostoru a tváří se jako soukromý klub,“ dodal.

red