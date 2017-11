„Novecento (Magické piáno)“ je strhujícím příběhem geniálního klavíristy

Mělnický Masarykův kulturní dům přivítá další renomovaný divadelní soubor. Pražské divadlo Viola stále přitahuje pamětníky i mladé. Neopakovatelnou atmosférou tohoto divadla prošla celá řada významných osobností, skutečných celebrit a to jak na jevišti, tak v hledišti. Tentokrát v prostorách tanečního sálu MKD uvede strhující příběh geniálního klavíristy.

Myslíte, že je nemožné zamilovat se do divadelní postavy? Jak pošetilé. Promítat si tuto prapodivnou fikci do skutečného života, jak podivné dopisovat si s takovou abstrakcí? I přes to se to děje. Děj inscenace Alessandra Baricco „Novecento“ se odehrává na lodi, která pravidelně brázdila oceán mezi Evropou a Amerikou. Novecento je jméno odloženého novorozeněte, které námořníci objevili v podpalubí. V průběhu let se chlapec naučil hrát na piáno tak, „že i Bůh tančil, pokud se nikdo nedíval…“

V režii Lucie Bělohradské se představí David Prachař a Emil Viklický. Hra měla premiéru v prosinci roku 2005 a o rok později obdržel David Prachař za svojí roli Cenu Thálie.

Emil Viklický svojí účast ve hře komentuje slovy: „Jakýmsi zvláštním řízením osudu jsem nabídku paní režisérky Bělohradské dostal v době, kdy jsem byl na šňůře koncertů se švýcarským trumpetistou Franco Ambrosettim. Den předtím, na brněnské dálnici, mi v autě Franco vyprávěl, že se svou ženou, skvělou italskou herečkou, hrají v italských městech společně s klavíristou literárně-jazzové představení podle hry Alessandra Baricca – NOVECENTO.“

A David Prachař k tomu dodává: „Radost ze hry, která se z jeho vypravěče příběhu muzikanta Novecenta nakažlivě přenáší na diváka, je nejen barvitá a barevná, ale je současně detailně propracovaným hereckým výkonem, z něhož jako základní motto čiší pozitivní, humanistický přístup k životu.“

V úterý 21.listopadu od 19 hodin se určitě tento příběh přenese i na zdejší diváky, kteří si jistě odnesou skvělý umělecký zážitek.

