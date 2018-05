Nezaměstnanost ve Středočeském kraji v dubnu klesla na 2,7 pct

Nezaměstnanost ve středních Čechách v dubnu klesla meziměsíčně o 0,2 procentního bodu na 2,7 procenta. Úřady práce v regionu evidovaly 25.984 uchazečů o zaměstnání, tedy o 1863 méně než v předchozím měsíci. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce.

Na pracovní úřad se přišlo v dubnu zaregistrovat 3755 lidí, což bylo o 23 lidí méně než v předchozím měsíci. Vyřazeno z evidence bylo 5618 uchazečů, tedy o 275 více než v březnu. Úřady v regionu evidovaly koncem dubna 39.105 volných pracovních míst, bylo jich tak meziměsíčně o 2069 více a meziročně o 19.487 více. Na jedno volné místo v kraji nyní připadá v průměru 0,7 uchazeče.

Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických oborech. „V plném proudu jsou už i sezonní práce, především ve stavebnictví, gastronomii a cestovním ruchu, zemědělství, zahradnictví lesnictví, lázeňství či těžbě. V dubnu také už naplno běží veřejně prospěšné práce, v jejichž rámci probíhají jarní úklidy veřejných prostranství. V následujících měsících by mohla nezaměstnanost ještě mírně klesat,“ řekla generální ředitelka Úřadu práce Kateřina Sadílková.

Nejvyšší nezaměstnanost mezi středočeskými okresy byla v dubnu na Kladensku, a to 4,1 procenta. Následovalo Nymbursko s 3,7 procenty a Příbramsko, Kolínsko a Mělnicko shodně s 3,6 procenty. Nejpříznivější situace byla naopak v okrese Praha-východ, kde činila nezaměstnanost 1,2 procenta, následovala Praha-západ a Benešovsko s 1,6 procenty a Mladoboleslavsko s 1,9 procenty. Mezi jednotlivými kraji ČR má Středočeský kraj šestou nejnižší nezaměstnanost.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání, kteří mohli ihned nastoupit do práce, byl v dubnu ve středních Čechách 23.635.