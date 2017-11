Neratovický sál bude patřit Pavlovi Žalmanovi Lohonkovi

Představovat příznivcům (nejenom) folkové muziky tohoto legendárního písničkáře by mohlo být ono příslovečné nošení dříví do lesa. Avšak pro připomenutí pár údajů.

Pavel Lohonka totiž právem patří mezi české folkové legendy, je totiž jedním z tvůrců, kteří ovlivnili dnešní podobu české folkové scény. Byl a dosud je vůdčí postavou několika významných českých folkových souborů. Nejznámější je jeho působení v legendární jihočeské folkové kapele Minnesengři, kde působil plných šestnáct let. Spolupracoval i s další významnou jihočeskou folkovou skupinou Nezmaři či pardubickou skupinou Stopa. S Minnesengry nahrál celkem devět alb a později vydal dalších sedmnáct autorských desek a sedm výběrů na nichž lze nalézt více než 250 písní. Zasloužil se o popularizaci lidových, zejména jihočeských písní, některé z nich tak dostaly příležitost zlidovět již podruhé. Pro jeho tvorbu je charakteristická pracovitost, cílevědomost a pokora, díky nimž se stal dobrým příkladem pro mnohé mladé folkové skupiny. Vlastní tvorba Pavla Lohonky čerpá z několika inspiračních zdrojů. Vedle zmíněných jihočeských lidových písniček jsou patrny inspirační zdroje různých osobností světového folku, v menší míře též lidová hudba jiných národů. Jeho tvorba je charakteristická svoji výrazně posmutnělou někdy až teskně zachmuřenou náladou, je to velmi často hudba značně hloubavá, meditativní až sentimentálně poetická. Je jedním z hlavních zakladatelů významného folkového festivalu „Zahrada“. A právě festivaly byly a dosud jsou jednou z jeho domén. Svého času byl velmi populární na plzeňských Portách, kdy při jeho vystoupení párkrát začalo pršet… V současné době vystupuje se svojí vlastní skupinou Žalman & spol., kterou založil v roce 1982. Poslední obměna této sestavy proběhla v lednu 2012, kdy vedle Petra Novotného, stojícího po Žalmanově boku již více jak dvacet let, přinesl nový vítr příchod kytaristy Pavla Maliny a především zpěvačky Michaely Hálkové, která se Žalmanem již zpívala v půli devadesátých let.

A v této sestavě se představí i neratovickému obecenstvu v pátek 1. prosince v sále Společenského domu. Od 19.30 zde tak zazní písničky které dokáží nejen pohladit, ale i dovést k zamyšlení.

