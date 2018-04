Neratovice na Motorletu vedly, ale pak čtyřikrát inkasovaly

Neratovičtí fotbalisté se ve 21. kole divize B vydali po dvou výhrách na pražský Motorlet, který na podzim porazili vysoko 4:0. Teď oba celky byly sousedy v tabulce a bojovaly o možnost vylepšit si v tabulce pozici. To se nejdříve dařilo Motorletu, ale neratovický Hrdý dvěma brankami dokázal výsledek otočit na 2:1. Jenže Motorlet zmobilizoval síly a do poločasové přestávky vedení opět strhl na svoji stranu. O všem měl tak rozhodnout druhý poločas. Jenže ten se Neratovicím příliš nevyvedl. Ačkoli působily fotbalověji, ostří jejich útoku se otupilo, a protože Neratovice se nevyvarovaly ani chyb v obraně, do 62. minuty dvakrát inkasovaly a prohrály tak vysoko 2:5. Vrátit se na vítěznou vlnu mohou už v sobotu dopoledne, kdy od 10:15 hodin hostí třetí SK Kladno, což opět bude nesnadný soupeř.

Motorlet Praha – FK Neratovice Byškovice 5:2

Branky: 4. a 62. Podzemský, 31. a 38. Pyšek, 54. Kučera – 9. a 15. Hrdý. Rozhodčí: Vrchota. ŽK: Karbulka – Gazdík, Ďurinda, Regner. Poločas: 3:2.

Ostatní výsledky 21. kola: Kladno – Nový Bor 2:0 (1:0), Souš – Chomutov 4:2 (2:2), Velvary – Česká Lípa 5:2 (2:2), Český Brod – Ostrá 3:2 po pen. (2:2), Meteor Praha – Úvaly 2:1 po pen. (1:1)Louny – Hrobce 4:0 (1:0), Hostouň – Tn Rakovník 1:2 (0:1).

1. Velvary 20 14 0 4 2 35:15 46

2. Český Brod 21 13 2 0 6 45:26 43

3. Kladno 21 11 4 1 5 38:20 42

4. Ostrá 20 12 1 3 4 40:19 41

5. Motorlet 21 10 3 2 6 43:28 38

6. Souš 20 10 3 2 5 42:27 38

7. FK Neratovice Byškovice 21 11 1 3 6 42:32 38

8. Hostouň 20 11 1 2 6 36:21 37

9. Úvaly 21 8 5 2 6 29:27 36

10. Chomutov 20 7 3 4 6 36:27 31

11. Louny 21 7 4 1 9 36:35 30

12. Meteor Praha 21 7 2 1 11 34:38 26

13. Česká Lípa 21 6 1 1 13 21:45 21

14. Tn Rakovník 20 5 0 4 11 24:35 19

15. Hrobce 21 2 1 0 18 18:76 8

16. Nový Bor 21 0 0 1 20 10:58 1

(pet)