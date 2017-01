Nedočkaví házenkáři šli halu vyzkoušet už na oficiální otevření

Český svaz házené hodlá na Mělníku zřídit další Regionální házenkářské centrum a zvýšit tak kvalitu zdejších klubů.

Na otevření nové sportovní haly v mělnickém Gymnáziu Jana Palacha, která bude sloužit také místním sportovním klubům, nejdychtivěji čekali hráči házené. Sotva se v pondělí hosté oficiálního zahájení provozu haly po přestřižení pásky se skleničkami šampaňského přesunuli z hrací plochy ke švédským stolům s občerstvením v předsálí, vyběhli alespoň na chvíli do sálu mladí sportovci oblečení ve svých klubových dresech.

V bráně hřiště, které splňuje podmínky pro pořádání sportovních soutěží, se mělničtí házenkáři vyfotili společně s prezidentem Českého svazu házené Radkem Bendlem, jenž si rovněž přijel nové sportoviště prohlédnout. „Hlavně jsem rád, že nová hala použitelná pro házenou vůbec vyrostla, protože pro nás to je obecně totálně ‚nedostatkové zboží‘,“ řekl Bendl.

„Druhá skvělá zpráva pro házenou je, že tady vidím kluky a holky – všechny natěšené na to, aby si tady mohli zahrát,“ pochvaloval si Bendl, který měl pro oba mělnické házenkářské kluby jen slova chvály. „Je dobře, že tak relativně malé město jako Mělník má dokonce dva kluby, které se dokázaly propojit s jinými, s nimiž se vzájemně podporují,“ konstatoval.

Svaz kvůli zvyšování kvality v řadě míst Česka zřídil Regionální házenkářská centra, jejichž cílem je zvýšit kvalitu tamějších klubů. Po dobudování nové haly by se k nim podle Bendlových záměrů přiřadit také Mělník. „Hala splňuje veškeré parametry pro to, aby se tady do budoucna daly hrát soutěže. Na Mělníku se přitom věnují mládeži, od úplných základů, takže je skvělé, že zde mají místo, kde mohou pravidelně každý den trénovat a o víkendech hrát zápasy,“ míní Bendl.

„Vidím, že nic nebrání tomu, abychom tuto halu do budoucna zařadili pro naše přípravné akce mládežnických národních týmů, protože skutečně máme skoro všude problém s kapacitami. Je jenom dobře, že se na seznam pro náš výběr do budoucna dostane nová hala,“ dodal prezident házenkářského svazu.

jnd