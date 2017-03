Letošní tuhá zima se na roudnických komunikacích podepsala opravdu zásadním způsobem. Roudnické městské služby tuto zátěž samozřejmě pocítily a to především nárůstem výjezdů, ale i mírou poškození vozovek v místních ulicích.

„Rozdíl oproti jiným letům je znát z mnoha ukazatelů. Dle dlouhodobého průměru je v zimní sezóně např. prováděno 20 výjezdů pracovníků RMS. Naproti tomu jen za tento leden jsme jich měli již 49. Už jen toto číslo vypovídá o síle letošní zimy a uvidíme, jestli je již u konce, či nikoliv,“ řekl Ing. Martin Chudoba, ředitel RMS.

Městské služby odstraňují následky tuhé zimy

Sníh však pro RMS zdaleka není každoročním nejzásadnějším problémem. Tím je, dle ředitele Chudoby, kombinace vlhka a mrazu. Takové podmínky totiž nejvíce zasahují a narušují živičné povrchy komunikací. Opravy samozřejmě není možné provádět ihned, avšak jakmile to klimatické podmínky dovolily, pracovníci RMS vyjeli a začali na městských komunikacích pracovat. Výtluky hlubší než 2 cm byly vyspraveny tzv. studenou balenou a nyní je již cca 90% opraveno. RMS se zaměřily především na silnice v ulicích Neklanova, Bořivojova, Riegerova, Řipská, Tylova a Náměstí Jana z Dražic. V tuto chvíli na opravu čekají ještě výtluky v Palackého ulici. Opravy krajských komunikací jsou však zcela jinou otázkou. „SUS, která má tyto komunikace na starost, přirozeně řeší nejen Roudnici, ale kilometry jiných silnic. V žádném případě nemůžeme opravovat výtluky na krajských silnicích. Těmi jsou Žižkova, Špindlerova, Jungmannova a silnice vedoucí ulicí Riegerova, přes Karlovo náměstí, až na most. Dále se jedná o třídu T. G. M., až ke kruhovému objezdu u ČSAD, silnici v Hornické ulici vedoucí směrem do Podlusk a za ně, směrem na Litoměřice a Louny. V neposlední řadě je to vozovka v ulici Kratochvílova směrem na Čihadla a Mělník,“ vysvětlil situaci Ing. Chudoba. Tyto komunikace tedy již čekají na řešení ze strany Ústeckého kraje, nikoliv města Roudnice nad Labem a jeho technických služeb. V současné době má však i tak RMS plné ruce práce a zahajuje realizaci celé řady dalších připravených aktivit. Jednou z prvních viditelných činností je např. oprava již delší dobu nabouraného zábradlí u 1. ZŠ, která se právě kvůli mrazivému počasí muselo pozdržet.

Jan Vancl, tiskový mluvčí