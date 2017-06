„S naší premiérovou sezonou v divizi B jsme spokojeni,“ říká šéf Slovanu David Vedral

Velvary – Kdo pozorněji sledoval průběh fotbalové divizní skupiny B, konkétně místní TJ Slovan, viděl po podzimu tým svěřenců někdejšího ligisty Hradce Králové, Liberce, Bohemians Pavla Janečka na odpis. Jaro naproti první polovině ročníku lze označit jako nebe a dudy! Za vším jsme se nemohli ohlednout s nikým jiným, něž s jedním z funkcionářů, šéfem klubu Davidem Vedralem.

Davide, vaše fotbalová a funkcionářská kariéra v kostce ?

„Jako aktivní hráč jsem si zakopal A.třídu, takže nic moc, ale proto jsem fotbal nehrál. Měli jsme a máme u nás super partu. Z těchto důvodů jsem u kopané zůstal i po skončení aktivní kariéry. A pokud tělo jen trochu funguje, zahraju si s chutí za staré pány (9.7.1972).“

Kdo měl prsty v tom, že se trenérské taktovky Slovanu ujal právě Pavel Janeček ?

„Je to ironie, ale v tom prsty nemám, i když jsem před jeho příchodem trénoval tým já sám do A. třídy, abych následně zjistil: hochu na to nemáš dost zkušeností a potom všem, co se ve výboru seběhlo, jsme se rozhodli, že je zapotřebí udělat změnu. I proto, že jsme se nakonec rozhodli kopat výš. A tak nějak padlo jméno Pavla, ten kývl na souhlas, ale když viděl ty „trosky“, mezi nimiž vyčníval pouze zkušený dosavadní kapitán Marek Mucha (1979) pak řekl: „Musíme dát dohromady lepší mančaft!“ A to se naštěstí povedlo.“

Patrně proto, že jste nespekulovali, ale jednali ?

„Přesně tak, Jinak bychom asi sotva každou sezonu postupovali, až do divize!“

Postoupit ze středočeského krajského přeboru do ní ale není zrovna jednoduché ?

„Ano, souhlasím. Domnívám se, že se v něm hraje velmi dobrý fotbal, což konec konců prezentují ve svých výsledcích celky, které se probojovaly do divize a ČFL!“

Přestože jste do divize postoupili ze třetího místa, v soutěži jste si ostudu neudělali, obsadili jste konečné 7.místo s bilancí 30 12 3 4 11 47:42 46 bodů ?

„Po podzimu jsme byli zralí na ručník. Kdybychom něděli, že dostaneme šanci postupu ze zmíněného třetího místa, postarali bychom se o posílení stávajícího kádru a hlavně některé dobré opory bychom se snažili udržet doma.. Naštěstí jsme v zimní přestávce kabinu vhodně doplnili a jaro pak naproti podzimu, jak už bylo řečeno, bylo jako nebe a dudy!“

Máte na maysli ty z posil, které mají na svém kontě dost zkušeností z vyšších soutěží ?

„Měsíček, Obrtlík, Šalda, Holub, Chrobák, Budějský, to jsou především fajn kluci, kteří si na nic nehrají a příkladně pracují pro tým. Vedle nich kouč Pavel Janeček dává navíc prostor a šanci klukům, kteří seděli na lavičce, což se vyplácí!“

Vraťme se k tomu „někteří hráči – ti dobří“ nám odešli ?

„Nevyjádřil jsem se nejpřesněji. Šlo o námi vytipované hráče, které nám vyfoukla konkurence, což pro nás v reálu znamenalo, že nula od nuly pošla.“

V kuloárech jsme zaslechli, že to byl pro vás první a současně i poslední divizní ročník ?

„To jsou čisté spekulace. Naopak, v divizi se chceme na delší dobu zabydlet, protože u nás začala fungovat fotbalová škola nadějí společně s Bohemkou. Nic nenecháváme jen na papíře, bude následovat i rekonstrukce a rozšíření kabin. Máme další smělé plány a nikde není psáno, že by se na Slovanu nemohla jednout kopat i ČFL!“

Ještě jedna otázka k tomu, co jste už naznačil. Údajně za sebou máte první úspěšný nábor do školy nadějí ?

„Podařilo se nám získat padesátku šikovných klučinů, od nás z města, ale i ze Slaného, z Kladenska či okolních obcí. Radost máme i z podpory radnice. Poděkování patří za univerzální sekačku, kterou jsme od ní dostali. A pokud jde o finanční zabezpečení chodu naší fotbalové TJ, nenechávají nás vedle radnice na pospas osudu ani podnikatelé, kterým nejsou naše plány do budoucnosti lhostejné. A za to jim všem o nás z TJ patří obrovský dík!“

Koho jsme mezi obětavci ještě nemohli přehlédnout, to je vaše paní Bára ?

„Ano, i jí se musí poděkovat, protože se nám stará o finance a hospodaření. Pokud bychom ale netvořili tady v TJ Slovan opravdou partu, sotva by tady fotbal fungoval tak, jak tady funguje!“

