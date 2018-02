Nanga Dubá přivítal turisty

Jako každý rok v závěru ledna přivítal známý vyhlídkový vrchol Nedvězí jižně od Dubé turisty a milovníky pohybu v přírodě. Mělničtí účastníci vybírali ze tří tras. Nejdelší, na 15 kilometrů začínala v Tupadlech a vedla lesem Království přes Osinalické sedlo a Rač na vrchol Nedvězí. V Chudolazích začínala trasa dlouhá 12 kilometrů. Vedla na Království a dál pokračovala spolu s trasou z Tupadel na Nedvězí. Nejkratší na 9 kilometrů začínala v Zakšíně a přes Panenský hřeben došla na Nedvězí. Mnoho účastníků se před vrcholem zastavilo na symbolickém horolezeckém hřbitově a od něj vystoupili zasněženým svahem na vrchol.

Bohužel,v nadmořské výšce 458 metrů počasí příliš nepřálo, protože na vrcholu čekala na účastníky hustá mlha a tak byly vidět jen nejbližší stavení osady Nedvězí. To ale vůbec nezkazilo přátelskou náladu na vrcholu kopce. Setkalo se zde 103 účastníků z Mělníka, Neratovic a z České Lípy. Každého potěšil kovový odznak akce,letos v zelené barvě diplom stejné barvy a otisk vrcholových razítek. Z vlastního vrcholu pokračovali mělničtí účastníci rozblácenou pěšinou do osady Nedvězí a pak již lepším terénem do Střezivojic,kde v hospůdce Bouda byl tradiční cíl akce.

Naše poděkování patří Městskému úřadu Mělník za finanční příspěvek, firmě Krejča za dopravu na akci a personálu hospůdky Bouda za občerstvení v cíli. Díky nim se účastníci těší na další ročník v závěru ledna 2019.

Jan Soukup