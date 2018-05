Co nabízí nadcházející víkend?

V našem regionu je opět řada příležitostí jak strávit volný čas. Kromě návštěvy mělnického podzemí či ochutnat růžová vína na Mělnických farmářských trzích, jenž se zbarví do těchto tónů je možno se vydat na pouť, užít si májovou zábavu, podívat se na koně, zarybařit si, pobavit se s dětmi či si poslechnout nějaký ten koncert.

LIBĚCHOV

Svatodušní pouť

Zámecká zahrada v Liběchově bude dějištěm zábavného programu během Svatodušní pouti, která se koná v sobotu 19. května. Pouťové atrakce a jarmark v zámecké zahradě začínají již v 9 hodin. Od vehlovické kapličky ve stejnou dobu vyjde procesí a po zastavení u kostela sv.Ducha pouť ukončí v kostele sv. Havla. Zde proběhne mše za doprovodu Litoměřického chrámového sboru. A od 14 hodin po celé odpoledne bude probíhat pestrý program. Návštěvníky čekají prohlídky zámku s jahodovým koncertem, v zahradě vystoupení sportovců, divadelní představení, šermíři, koncerty a vše vyvrcholí ve 20 hodin Květinovou taneční zábavou v prostorách SOU Liběchov.

NELAHOZEVES

Májová slavnost

V sobotu 19. května v 11 hodin vyjede valník s muzikanty aby projíždějíc obcí pozvali všechny občany na Nelahozevské máje 2018. Konečným cílem bude prostor u místní Hasičárny kde bude probíhat po celé odpoledne přátelské posezení s dobrým jídlem i pitím. K dobré pohodě kromě zmíněných muzikantů přispěje i taneční vystoupení žáků zdejší Základní školy. Na ně i další nejmladší občany bude pamatováno pohádkovým představením v kulturním domě, kde jim místné ochotníci zahrají pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků“. Ta bude mít dokonce jakési pokračování, neboť ještě večer bude uvedeno krátké představení pro dospělé. A to pod názvem „Sněhurka po dvaceti letech aneb Co by se stalo kdyby princ nepřijel…“ . Vše potom vyvrcholí od 20 hodin taneční zábavou na které k tanci i poslechu zahraje skupina PLUS.

MĚLNÍK

Den koně opět představí jezdecká umění

Každoroční akce, kterou pořádá Spolek chovatelů koní se uskuteční v neděli 20. května v areálu Na Podkově. Návštěvníci se mohou těšit bohatý program. K vidění bude závod vozatajů, v posledních letech pořádaná jako „Memoriál Mirka Krajníka“, ale i soutěž ve skákání bez otěží, kostýmové skákání čí skok mohutnosti. Samozřejmě chybět nebude ani bohatý doprovodný program. Avšak hlavním magnetem bude především krása těchto ušlechtilých zvířat, jenž člověka po staletí doprovázela při práci a nyní při zábavě i sportu.

MŠENO

Rybářské závody na Jezeře

Tak se nazývá zdejší blízký rybník a právě k němu zve Rybářský spolek Mšeno na rybářské závody. A to na sobotu 19. května. Nejprve ke svým prutům od sedmé hodiny ranní usednou ti nejmladší rybáři v kategorii do 15 let. A odpoledne bude patřit dospělým, kteří zde budou

čekat na své úlovky až do 19 hodin. Pro všechny bude připraveno i občerstvení, pro mladé rybáře zdarma…Takže „Petrův zdar!“.

OLOVNICE

Pozvání na Staročeské máje

Obec Olovnice srdečně zve všechny občany i přespolní na tradiční STAROČESKÉ MÁJE. A to tuto sobotu 19. května od 14 hodin. Účastníci si dají sraz před Obecním úřadem kde proběhne slavnostní projev starosty obce. Následně se vydá velký průvod celou obcí za zdejšími děvčaty, které si jistě při té příležitosti vyberou příhodné tanečníky na večerní Májovou taneční zábavu. Ta se uskuteční ve zdejší restauraci „U Nás“ od 20 hodin. K tanci i k poslechu zahraje kapela SONET z Klášterce nad Ohří a tentokrát určitě přijde i kouzelník…. Samozřejmě chybět nebude půlnoční tombola i bohaté občerstvení

TIŠICE – CHRÁST

Ať žijí duchové a další strašidla

V tomto „duchu“ se uskuteční zdejší speciální akce pro nejmladší občany. Rytíř Vilém z Brtníka a jeho Francův nápoj nebo duch Ruprecht z večerníčku o Zvířátkách pana Krbce a mnoho dalších strašidelných postav děti provedou akcí „Dětský den aneb ať žijí duchové a jiná strašidla“ v sobotu 19. května od 13 hodin na fotbalovém hřišti v Chrástě. Účastníci se vydají na strašidelnou stezku, kde je čekají zábavné úkoly a za jejich splnění si v cíli vyberou odměnu. Na hřišti budou připraveny tvůrčí dílničky, malování na obličej, ale i skákací hrad a vodní pěna. Ty nejmenší děti si pak mohou pohrát na obří dece plné hraček a na ty starší čeká velký kvíz. Samozřejmě chybět nebude něco dobrého na zub a z hřiště se pak mohou projet vyhlídkovým vláčkem.

LIBČICE NAD VLTAVOU

Otevřená zahrada přiblíží tentokrát baroko

Tématem jubilejního 10. ročníku festivalu Otevřená zahrada, jenž se uskuteční v sobotu 19. května, bude je barokní styl. Zahájení festivalu ve 13.30 bude patřit největšímu tělesu, které se jmenuje přesně opačně – Piccolo coro & Piccola orchestra. Nejmladší návštěvníci, ale i nejbližší účinkujících především ocení vystoupení skupiny Mariane a žáků Základní umělecké školy. Dospělí by si neměli nechat ujít vystoupení profesionálního souboru Ensemble Hipocondria, kde hrají vyhledávaní hráči nejen českých špičkových souborů staré hudby. K tomuto souboru se přidá pěvecký ansámbl I Diletanti, který vede Čeněk Svoboda, zpěvák Collegia 1704. Zpestřením programu bude odpolední „nesborové“ vystoupení violoncellisty České filharmonie Jana Kellera a estonského kytaristy Priita Petersona, kteří zahrají suity J. S. Bacha. Na večerní premiéru představení „Les femmes baroques“ se diváci přemístí do libčické Kotelny.

