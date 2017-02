Mydlárna bude o víkendu hostit hardrockové kapely i bluesmany

V pátek se v mělnickém klubu na společném turné zastaví kapely Just For Being a Hopes. O den později bude suterénní klub patřit blues – vystoupí zde slovenská kapela ZVA 12-28 Band.

Čtyřčlenná pražská kapela Just For Being hraje od léta 2009 punkrock. Ve svých textech se snaží upozornit na problémy jako rasismus, xenofobie a práva zvířat, především však dělá zábavnou muziku. Za sebou má stovky koncertů a dvě evropské turné.

Kapela Hopes hraje už čtyři roky melodic-hardcore. Skládá se z bývalých členů skupin, které působily či stále hrají v libereckém regionu.

V sobotu v Mydlárně zazní blues v ostřejším rytmu. Bez jednoho měsíce po čtyřech letech zavítá skupina ZVA 12-28 Band, která patří k nejlepším současným bluesovým kapelám na Slovensku. Pestrým melodickým a rytmickým pojetím, aranžmá i zvukem se její hudební jazyk výrazně vymyká z typického středoevropského blues-rockového klišé. Dělá tak svěží autorské blues na pozoruhodné interpretační a instrumentální úrovni.

Každoročně absolvuje šedesát až sedmdesát koncertů na klubových i festivalových podiích nejen na Slovensku, či v českých zemích, ale i v Polsku, Rakousku nebo v Maďarsku.

