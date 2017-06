Muzeum opět vyhlašuje prázdninovou soutěž!

Mělník, 30. 6. – 20. 8. 2017

Od pátku 30. 6. startuje prázdninová muzejní soutěž. Tentokrát to nebude pátračka v ulicích Mělníka, ale soutěžit se bude přímo v muzeu. Na návštěvníky čekají tři záhadné bedýnky, které skrývají historické předměty. Soutěžící je musí poznat po hmatu. Soutěž „Dotkni se a hádej…“ potrvá do 20. 8. Výherci se mohou těšit na super ceny v podobě plechových hraček od firmy Kovap a háčkovaných dárků z Ateliéru Dany Vrbové… Soutěž je jedním s doprovodných programů k právě probíhající výstavě Kam s ním? Do muzea! Během června zde dvanáct set žáků základních a mateřských škol navštívilo interaktivní program, při kterém měli možnost vyzkoušet si jednotlivé muzejní profese. Muzeum připravuje obdobný zážitkový program i pro veřejnost, a to během prázdnin. Na chvíli archeologem se můžete stát ve středu 12. července od 15.00 hodin. Další programy pak proběhnou v srpnu. Více informací o prázdninových akcích najdete na www.muzeum-melnik.cz.

-KrF-