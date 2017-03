MIMO: Začala unikátní výstava replik korunovačních klenotů

Nejen milovníci historie mají ode dneška mimořádnou příležitost vidět výstavu replik korunovačních klenotů. Kopii Císařské koruny Svaté říše římské a Svatováclavské koruny vystavuje Polabské muzeum Poděbrady do 12. března. Výstava startuje symbolicky na 545. výročí povýšení Poděbrad na město. „Dnešní den je pro Poděbrady právem významný. Tradičně město připravilo bohatý celodenní program včetně předávání městských cen významným poděbradským osobnostem. I proto jsem ráda, že právě dnes zde otevíráme výstavu, která je tolik spjatá s českou historií,“ řekla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová po slavnostním zahájení výstavy. Mimořádná výstava replik je otevřena od 3. do 12. března 2017, a to denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Vystavená kopie Císařské koruny Svaté říše římské je dílem uměleckého řemeslníka Jiřího Urbana z Turnova, vznikla na objednávku Středočeského kraje v roce 2009 pro stálou expozici na hradě Karlštejn. Přítomný exemplář je čtvrtou a zároveň poslední kopií, již rakouští historici povolili vytvořit. Veškerá práce zabrala čtrnáct měsíců a výsledek odborníci pokládají za vůbec nejzdařilejší repliku této koruny, jejíž originál se nachází ve vídeňském Hofburgu. Císařská koruna Svaté říše římské byla patrně vytvořena v polovině 10. století u příležitosti korunovace Otty I. Velikého. Repliku Svatováclavské koruny vytvořil v létě roku 2016 na zakázku Středočeského kraje turnovský šperkař Jiří Belda ml. Navázal tak na práci svého otce, který byl stejným úkolem pověřen roku 1965 pro český pavilón na mezinárodní výstavě Expo v Montrealu. Svatováclavskou korunu nechal roku 1346 vyhotovit Karel IV. za účelem své korunovace českým králem.

