Mezi Mělníkem a Roudnicí pojede historický autobus

Rozšíření systému Pražské integrované dopravy (PID) o pět autobusových linek v oblasti Mělnicka a Roudnicka, které nastane 3. ledna příštího roku, doprovodí jízdy historického autobusu Škoda RTO.

„Cestující se budou moci svézt a uvnitř se informovat o novém způsobu cestování,“ uvedl mluvčí Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) Filip Drápal. Například linka 467, v jejíž trase autobus vyráběný již více než před půlstoletím v tento den výjimečně pojede, nově zajistí nejrychlejší spojení Roudnice n. Labem a Mělníka za 32 minut se zastávkami v obcích Krabčice, Kostomlaty pod Řípem a Cítov. Jízda historickým autobusem bude pro cestující zdarma podle speciálního jízdního řádu.

Cestující na nově zřízených linkách budou moci použít jízdní doklady PID také na některých linkách Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) a cestování v regionu se tak zjednoduší. Lidé budou mít možnost cestovat na jednu jízdenku i s přestupy. „Integrace přináší též lepší návaznosti mezi autobusy a vlaky, on-line informace o provozu a přísnější standardy kvality vozidel a zastávek. To vše přispěje k vyššímu komfortu cestování,“ slibuje Drápal.

Dosavadní spoje od 3. ledna nahradí linky 464 z Mělníka do Jeviněvsi přes Lužec nad Vltavou a Spomyšl, 466 z Mělníka do Kralup nad Vltavou, již zmíněná linka 467 z Mělníka do Roudnice nad Labem, linka 468 na trase Mělník – Dolní Beřkovice – Cítov – Horní Beřkovice – Černouček a 475 z Mělníka přes Dolní Beřkovice do Horních Počapel. Nová linka číslo 496 pojede také z Kralup nad Vltavou přes Veltrusy a Novou Ves do Ledčic.

