Mělník staví národní knihovnu, bude z vlnité lepenky

Mělník, 3. května 2018 – Téma 12. ročníku soutěže Stavby z vlnité lepenky zní: „(Nová) národní knihovna České republiky“. Náročnou výzvu letos přijalo 28 škol včetně SPŠS Mělník. Finále se bude konat 13. června 2018 v Zrcadlové kapli Klementina, sídle Národní knihovny České republiky. Soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek (SVVL) ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM a Národní knihovnou České republiky.

Úkolem soutěžících je navrhnout a vytvořit originální model budovy Národní knihovny ČR výhradně z vlnité lepenky. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo celkem 28 středních stavebních škol z celé České republiky. Na vytvoření lepenkového modelu mají studenti čas do 14. května 2018. Do červnového finále v Zrcadlové kapli Klementina postoupí šest nejlepších staveb. Ty pak budou vystaveny v prostorách Klementina.

Soutěž dlouhodobě poukazuje na všestranné použití vlnité lepenky a na její šetrnost k životnímu prostředí. „Vlnitá lepenka je obalový materiál, který nezatěžuje životní prostředí. Vyrábí se z obnovitelných zdrojů a je 100% recyklovatelná. Oproti ostatním obalovým materiálům je vlnitá lepenka ekologičtější a více odpovídá cílům trvalé udržitelnosti a snižování CO2,“ říká Adam Wisinger, předseda Svazu výrobců vlnitých lepenek a dodává: „Navíc je použití obalů z vlnité lepenky velmi různorodé, od přepravních přes prodejní až po průmyslové obaly.“

Soutěžní téma nové budovy odráží celospolečenskou diskusi o potřebě moderního sídla Národní knihovny. „Klementinum je po staletí centrem české vzdělanosti. Na půdě, kde se dnes Klementinum rozkládá, probíhá již od 13. století školní výuka, předávání vědění a vzdělanosti. Ke Klementinu máme všichni obrovský respekt, ale provozovat zde moderní knihovnu 21. století, se všemi moderními prvky je téměř nereálné. Proto jsme opět otázku nové budovy otevřeli a jsme rádi za všechny názory a podněty, které se k nám dostávají,“ říká generální ředitel Národní knihovny PhDr. Martin Kocanda. „Nápad udělat z této otázky téma soutěže mě nadchl a bez váhání jsem se spoluprací souhlasil. S ohledem na předchozí ročníky očekávám i v tom letošním vysokou úroveň soutěžních návrhů,“ dodává.

Soutěž má v tomto roce také několik novinek. Studenti letos musí do modelu zapracovat použitou lepenku a navíc ukázat vnitřní řešení stavby. Novinkou je také hodnocení kategorie „Nejlepší prezentace na zadané téma“. Témata se budou týkat vlnité lepenky a jejich vlastností a budou studentům předána po úspěšném postupu do finále.

Budoucí stavaři a stavařky soutěží o ceny v hodnotě 42 000 Kč. Vítězná škola získá cenu v hodnotě 20 000 Kč. Školy, které obsadí druhé a třetí místo, získají ceny v hodnotě 10 000 Kč a 5 000 Kč. Autor nejlepšího přepravního obalu na soutěžní stavbu obdrží 5 000 Kč. Tvůrce nejlepší prezentace obdrží 2 000 Kč.

Partnerem letošního ročníku soutěže je Národní knihovna ČR, která patří k nejstarším veřejným knihovnám u nás a je jednou z nejvýznamnějších knihoven v Evropě. Národní knihovna ČR má ve svých fondech přes 7 milionu dokumentů a ročně ji navštíví více než 700 000 lidí.

Celostátní soutěž pořádá Svaz výrobců vlnitých lepenek sdružující nejvýznamnější české výrobce vlnité lepenky. Dlouhodobým partnerem je obalová společnost EKO-KOM, která provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu.