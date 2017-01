Mělník si připomněl výročí smrti Jana Palacha

Za účasti politiků i veřejnosti se ve čtvrtek letos v Mělníku uskutečnily dokonce dvě vzpomínkové akce – představení nové fotografické publikace věnované Palachově památce i době, v níž žil, a tradiční setkání u pomníku v Jungmannových sadech.

Mělnický starosta Ctirad Mikeš (Mé město) na radnici představil novou knihu nazvanou Jan Palach a Československo 1948 – 1989 s již lehce ironickým podtitulem Za radostný život v míru a socialismu. Fotografickou publikaci sestavil ředitel okresního archivu Mělník Dalibor Státník.

„Není to a priori knížka o Mělníku ani o Neratovicích nebo Všetatech. Naším cílem bylo vytvořit takový soubor fotografií, takové ucelené dílo, aby to bylo sdělitelné obecně o lidské situaci v Československu v daném období,“ uvedl Státník. Při výběru fotografií i jejich komentování vycházel ze svých vzpomínek na léta „reálného socialismu“.

„Kniha je částečně subjektivní a částečně objektivní, v tom je její slabost i síla. Kniha ale není o textu, je o fotografiích,“ prohlásil. Snímky, které z původních předloh graficky zpracovali Pavel Wellner a Adriana Rohde Kabele, nejsou v dobovém kontextu nijak výjimečné – klidně by je ve svých rodinných albech mohla najít řada lidí. „Fotografie vypovídají o neuvěřitelné proměně společnosti,“ míní Státník.

„Šlo nám o to, ukázat, co Palacha obklopovalo, co viděl denně, když v 60. letech jezdil na tehdejší Střední všeobecně vzdělávací školu do Mělníka. Proměnu Neratovic a lidi, kteří pracovali na poli ručně a s koňmi,“ uvedl archivář. „Šlo nám o to, vložit do knihy, jakou ohromnou proměnu mohla vidět jeho generace a jak se krajina proměnila do generace Palachova týdne a 17. listopadu,“ řekl Státník.

Připomínka činu Jana Palacha, která se uskutečnila právě v den 48. výročí jeho úmrtí, pokračovala tradičním pietním aktem před bývalou budovou gymnázia, do něhož Palach chodil a jež nyní nese jeho jméno. Kromě politiků, vedení města a zástupců řady organizací i velvyslanectví Francie a Maďarska se jej proto zúčastnili také dnešní gymnazisté.

„Těžko se mi hledají slova, abych vyjádřil dostatečnou úctu k jeho činu, protože ten čin byl naprosto nezměrný,“ řekl první místopředseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). „Důležité je, že jsme se zde sešli a že ten čin nebude zapomenut a že nebude zapomenuto ani to, že to neudělal pro sebe, ale pro druhé – pro své nejbližší i pro nás, příští generace,“ míní poslanec.

„I když možná nenacházím ta správná slova, o to víc musíme o jeho činu mluvit zvlášť v dnešní době, aby se nám nestalo, že by zůstal zasunutý pod vrstvou ignorance kolektivního nevědomí, jak se nám v poslední době stává,“ dodal Vondráček.

jnd