Mělničtí hokejisté jsou v semifinále

Mělničtí hokejisté pokračují v úspěšném tažení a jsou v semifinále

O víkendu svedl HC Junior čtvrtfinálový dvojzápas s mužstvem Rytířů z Vlašimi. První utkání se uskutečnilo v sobotu na ledě soupeře. Úvod patřil domácímu týmum, a tak po prvních dvaceti minutách hry měli domácí solidní náskok 2:0. Avšak druhá třetina již „tradičně“ patřila mělnickým hráčům. Hned v první minutě se poprvé rozvlnila sítě v brance domácích 2:1 a za další minutu bylo vyrovnáno. Havel uvolnil se podél zadního mantinelu a přihrál puk na najíždějícího D. Šubrta. Zní to až neuvěřitelně, ale za další minutu hosté otočili na 2:3. Domácí si po tomto gólu vyžádali oddechový čas, ale moc platné jim to nebylo. Tentokrát se na další branku sice čekalo dvě minuty, ale o to byla hezčí – 2:4. Obrana domácích se zcela zhroutila, a tak jejich brankař lovil puk popáté. Domácímu týmu se podařilo sice snížit na rozdíl dvou branek, avšak to bylo od něho vše. Poslední část hry odehráli Mělničané pozorně z obrany – pojistku vítězství přidali až v závěru na konečných 3:6.

Odveta se konala v neděli na mělnickém stadionu. Kromě domácího prostředí měl Junior i další výhodu, neboť pokud by Vlašim chtěla postoupit, musela vyhrát v základní hrací době a pak ještě uspět v samostatných nájezdech. Již od samého počátku měl zápas dramatický průběh. Domácí se sice dostali rychle do vedení, avšak Vlašim vyrovnala po dalších dvou minutách hry. Jenže Mělničané využili dvojnásobnou početní výhodu a opět se ujali vedení. Do šaten se tak šlo za stavu – 2:1. Ve druhé třetině se tempo sice zklidnilo, avšak dalšími dvěma brankami si domácí vytvořili nadějný dvoubrankový náskok. V poslední třetině ale Vlašim srovnala stav hry a výsledek se dostavil snížením na 3:2. A to nebylo vše. O jednatřicet vteřin později se hosté dostali do prostoru před mělnickou brankou a bylo vyrovnáno – 3:3. Situace se tak načas zdramatizovala, ale již před polovinou poslední třetiny se Junior opět ujal vedení. Situaci zklidnil další gól v 51. minutě a vše vypadalo nadějně i proto, že vlašimský Jaeger dostal pětiminutový trest. Ale mělničtí hráči začali přesilovku katastrofálně a hostům se opět podařilo snížit na – 5:4. HC Junior však další drama nepřipustil a další střelou pojistil vítězství na konečných – 6:4.

HC Junior tak postupuje do semifinále krajské ligy a v prvním utkání tuto sobotu na svém ledě přivítá mužstvo HC Lev z Benešova.

mar