Mělnický klub Stará Mydlárna zahajuje sezonu

Prázdniny nám končí a opět se tak otevírají dveře mělnického klubu Stará Mydlárna muzikantům a samozřejmě jejich posluchačům.

Jako první se představí královéhradecko-jaroměřsko-broumovsko-mělnicko-mladobucká kapela nesoucí název W.I.T.S. Toto multižánrové seskupení staví svou hudební část tvorby na směsici stylů, kterou označuje jako big-ska-hip-funk-beat. Hudební stránku doplňují odlehčené texty psané na motivy životních příběhů obyčejného moderního člověka, ve kterých se jistě pozná nejeden pozorný posluchač. Kapela vznikla před více jak čtyřmi lety kdy se tři kamarádi z Hradce Králové a blízké Jaroměře dali dohromady a začali zkoušet. Po roce dochází k obměně sestavy kdy odchází bubeník Loocas jehož nahrazuje Mazzan, kterého dobře znají mělničtí z koncertů kapely Baťa a Kalábůf něžný beat. Přibývá saxofon, perkuse i zpěv. V srpnu téhož roku se kapela účastní živého soutěžního klání na akci Kelímkáč 2014 v Neznášově a stává se vítězem! A loni vzniklo její první album „Lidi z Jungle“.

Název kapely tvoří zkratka anglického výroku, který může a nemusí člověka napadnout při poslechu takového druhu umění – „What Is This S…“ Ale spíše než význam posledního slova je zajímavý hudební a pódiový projev téhle veselé party a ten by si při nejbližší příležitosti určitě neměl nikdo nechat ujít!

Takže tento pátek 1. září si to jistě nenechají ujít ani návštěvníci Mydlárny, neboť dojde i k zajímavé rošádě kdy si muzikanti vymění nástroje a dojde k PLÁNU B…

