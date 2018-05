Mělnický klub opět ožije známými „peckami“

Z podještědí do Staré Mydlárny zavítá další určitě zajímavá kapela. Liberecká noWhere je parta muzikantů z nichž každý má za sebou odehranou slušnou řádku vystoupení. jejich hlavním záměrem je hrát pecky, co je baví, které mají rádi. U zrodu, jak to již bývá, byli dva kamarádi Vladimír Švanda a Tomáš Wollman, kteří sice hráli každý v jiné hudební formaci, avšak chtěli vystupovat i společně. Původně uvažovali o duu, ale tento nápad posléze zavrhli a rozhodli se založit regulérní kapelu. Po několika neúspěšných pokusech najít muzikanty na Liberecku sáhl Vláďa do svých bohatých kontaktů a vytipoval špičkové muzikanty, a hlavně skvělý lidi. Jedná se o kontrabasistu a baskytaristu Pavla Kučeru, a tu něžnou část kapely tvoří zpěvačka Kateřina Kučerová a za bicími usedla Martina „Kajda“ Balcarová, se níž alternuje pokud mu čas dovolí Stanislav Amcha.

A jelikož členové mají rádi Michala Prokopa, Vláďu Mišíka, Petra Kalandru, Boba Dylana či Erica Claptona, tak kapela hraje ty jejich známé i méně známé „pecky“ a vždy přidají ještě něco jiného co se jim líbí a samozřejmě i posluchačům.

Takže tento pátek 4. května zde opět zavládne ta pravá nefalšovaná atmosféra.

mar