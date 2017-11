V mělnickém klubu Stará Mydlárna opět vzpomenou Marka Vojtíška

Je to již osm let co podlehl zákeřné chorobě zpěvák mělnické kapely Postižená oblast Marek Vojtíšek v pouhých šestatřiceti letech. Jeho kamarádi tehdy chtěli nějakým způsobem uctít jeho památku a tak se rozhodli uspořádat na jeho počest turnaj ve hře Člověče nezlob se!. A tak se zrodil „Memoriál Marka Vojtíška“. Po prvním ročníku, který se konal v Hudebním sále mělnického Masarykova kulturního domu, se ty další již uskutečnily právě ve zdejším klubu Stará Mydlárna. A ne jinak tomu i letos. V sobotu 2. prosince se jako obvykle ve 14 hodin tak účastníci zasednou ke stolům s políčky a figurkami této všeobecně známé hry, a rozjede se taj 8. ročník tohoto memoriálu Po 19 hodině dojde ke slavnostnímu vyhlášení vítězů a po něm odstartuje tradiční koncert, na němž vždy zahrají zajímavé hudební formace.

Večer zahájí brněnská skupina Budoár staré dámy, která představí především písně z letošního nového alba „Sůl“. Její kořeny sahají do roku 1998 a tak v příštím roce kapela vzpomene dvacet let od doby, kdy začala hrát. Zprvu se jednalo o bezejmennou hudební formaci a název vznikl podle pokoje babičky zakladatelů kapely. Skupina rovněž prošla řadou personálních změn a má za sebou celou řadu koncertů na domácích, ale zahraničních pódiích. Hrála například v Nizozemí, Německu, Velké Británii či Rakousku.

Druhou kapelou, jenž po delší době na Memoriálu opět zahraje, je právě zmíněná domácí Postižená oblast, s níž Marek Vojtíšek až do své před časné smrti vystupoval. Skupinataké letos vydala nové album s názvem „Ostinata“, které slavnostně pokřtila v květnu na dvorku mělnické hospody Němý Medvěd. Píseň „Šakal“ z tohoto alba bodovalav hitparádě Rádia 1 celých sedm týdnů, což je maximum, kterého lze podle pravidel soutěže dosáhnout. Postižená oblast je první mělnickou kapelou, které se to podařilo.

Jistě to bude opět skvělý večer nejenom se vzpomínkou na kamaráda, ale se zajímavou muzikou.

Bedřich Marjanko