V mělnickém klubu opět zazní kultivované blues

A máme zde nový rok a s ním se opět rozjíždí další program v mělnickém klubu Stará Mydlárna. Prvními letošními hosty budou muzikanti, kteří se do Mělníka rádi vrací. Kromě Mydlárny pravidelně vystupují i se svým mladým synkem na letních hudebních setkání v mělnickém podloubí Blues před Dírou.

Není to tak nikdo jiný nežli Petra Börnerová Duo. Jedná se o společný projekt české zpěvačky Petry Börnerové a jejího manžela slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczkého. Petra působí na evropské scéně již více než deset let a má za sebou celou škálu hudebních projektů. Již v šestnácti letech založila v rodné Bílině svou první dívčí kapelu „Attic Rooms“. Po příchodu do Prahy dochází k osudovému setkání s legendární jazzovou zpěvačkou Janou Koubkovou, která silně ovlivnila její tvorbu. Po čase se seznámila s výše uvedeným Tomášem, jenž byl v té době úspěšným bubeníkem. Společně pak zakládají kapelu s muzikanty z Budapešti pod názvem „Petra Börnerová feat.: Benkő Zsolt“, která rovněž úspěšně koncertovala doma i v zahraničí. Po třech letech se však tato formace rozpadla kvůli velké vzdálenosti členů a náročnému cestování. Při svém zpěvu se mnohdy doprovází na akordeon čímž ještě zvýrazňuje svůj repertoár.

Druhou polovinu dua tvoří bubeník a kytarista Tomáš Bobrovniczký. Po příchodu do Prahy nastoupil do kapely chicagského kytaristy Rene Trossmana, jehož mělnické publikem také dobře zná. S dalším známým kytaristou Marcelem Flemrem založil skupinu Roadcasters. Během své kariéry si zahrál i s takovými osobnostmi, jakými jsou Chris Duarte, Bob Margolin, Louisiana Red.

Oba vystupují v klubech, kavárnách i různých festivalech po celé republice. Repertoár je postavený na převzatých i vlastních folk- bluesových písničkách zpívaných za doprovodu Petřina akordeonu a Tomášovy kytary.

A tak tento pátek 5. ledna od 21 hodin se opět mělnickým klubem rozezní skvělá muzika, která jistě přispěje k zpříjemnění zimního večera.

mar