Mělnické učiliště nemá o budoucnost svých absolventů obavy

Dne otevřených dveří v Integrované střední škole technické (ISŠT) Mělník v úterý využily desítky zájemců o výuku i jejich rodičů. Podle vedení školy mají o jejich absolventy velký zájem firmy v Mělníku i širokém okolí.

Do školy, která stojí nedaleko mělnického cukrovaru, nyní chodí asi 370 žáků a studentů, po třech desítkách dalších by v příštím školním roce mělo nastoupit do nově otevíraných tříd. Půjde o učňovské obory strojní mechanik, obráběč kovů, elektrikář a elektrikář – silnoproud a maturitní obory mechanik strojů a zařízení, mechanik elektronik i o obor ekonomika a podnikání, o který mají zájem také dívky.

„Naši absolventi nemají problém sehnat práci. Spíš je to naopak, že my nedokážeme uspokojit poptávku firem, které po nás naše absolventy požadují,“ řekl ředitel školy Vladimír Wasyliw. Její absolventi tak bez problémů najdou práci v mělnických firmách Junker, Vibracoustic, brandýském Continentalu nebo různých menších společnostech. „Teď rozjíždíme větší spolupráci s neratovickou Spolanou, v jednání jsme i s Aerem Vodochody. Zájem o naše absolventy je velký,“ pochvaluje si ředitel.

Při dni otevřených dveří v učilišti měli žáci devátých tříd základních škol, které často doprovázeli rodiče, zájem zejména o ukázky obrábění kovů a sváření ve školních dílnách. Prohlédnout si mohli také nově vybavenou počítačovou učebnu, kde se cvičí obsluha CNC strojů. Zájem vzbuzovala také 3D tiskárna, kterou škola pořídila právě před několika dny.

Škola své dveře zájemcům v tomto školním roce otevřela již podruhé. „Tentokrát byl zájem ještě vyšší než minule,“ uvedla Štěpánka Ondrůšková, která na škole učí ekonomiku a angličtinu. Zkušenosti z trhu práce potvrzují, že se na něm lépe uplatní absolventi, kteří se jsou schopni domluvit cizími jazyky. Ti potom bez větších potíží získají výrazně lépe placenou práci v zahraničí, kde je o české techniky také velký zájem.

V mělnické ISŠT počítají s tím, že pořekadlo o tom, že „řemeslo má zlaté dno“ bude platit i v příštích letech. „V praxi stále chybí absolventi technických oborů a firmy navíc často čeká generační obměna. Řada jejich zaměstnanců je v předdůchodovém věku, takže si myslím, že poptávka bude dlouhodobá,“ konstatoval ředitel Wasyliw. „Zájem o studium u nás stále stoupá, což vidíme i na tomto dni otevřených dveří,“ dodal.

jnd