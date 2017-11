Mělnické náměstí ovládla vánoční atmosféra

Již od 14 hodin se v neděli náměstí Míru zaplnilo davy návštěvníků, jenž přišli přivítat adventní čas. Sice první adventní neděle nás teprve čeká, avšak to zdaleka neubralo na atmosféře, která zde nastala. Stánky, jenž do posledního místečka zaplnily náměstí i přilehlou Svatováclavskou ulici, nabízely pestrý sortiment nejrůznější zboží. Návštěvníci si mohli nejenom pochutnat na kvalitních domácích produktech, ale již nakoupit i něco pod stromeček. Ohřát se mohli svařeným vínem či horkou medovinou a zavítat do vinařského stanu, kde probíhala degustace výrobků místních, ale i „přespolních“ vinařů. A když se po setmění rozzářil Vánoční strom, tak atmosféra byla dokonalá. Samozřejmě bylo pamatováno i na děti, pro něž kromě řady nejrůznější dobrot byly připraveny dílničky v nichž si mohly například vyzkoušet zdobení perníčků.

Prostě zde zavládla ona předvánoční pohoda kdy se potkávají přátelé a známí aby si popovídali či třeba se jenom tak pozdravili. Poděkování patří všem, kteří svým úsilím a obětavostí dokázali vytvořit tuto atmosféru. A ti, kteří nemohli zavítat si vše mohou vynahradit nyní každý víkend, kdy zde až do Vánoc budou probíhat adventní trhy.

Bedřich Marjanko