Mělnické florbalové „áčko“ boduje i v novém roce

Mělničtí florbalisté si letos poradili se dvěma silnými soupeři z horní poloviny tabulky. V prvním utkání sice jen remizovali, v druhém si však připsali vítězství.

Nejprve Floor Maniacs Mělník v 6. kole soutěže čekal tým Athletics Praha C. „Zápas byl od začátku velice vyrovnaný. Hrálo se ve vysokém tempu, akce se střídaly na obou stranách,“ uvedl trenér mělnického týmu Petr Robotka. Vyrovnané bylo i skóre, když se soupeři nakonec rozešli za stavu 2:2.

V následujícím zápase si mělničtí florbalisté museli poradit s týmem FBC Lynx. „Jsou to urostlí, silní hráči, kteří jsou velice bojovní,“ konstatoval Robotka s tím, že jeho svěřenci dobývali obrannou tvrz soupeře, jenž hrozil z rychlých a nebezpečných brejků. Mělnický tým tak sice ještě v polovině utkání vedl 2:1, ale skóre neudržel a soupeř ve třetí části vyrovnal. „Nakonec jsme ale dokázali vyhrát, když jsme rozhodující gól vstřelili 23 vteřin před koncem utkání,“ pochvaluje si Robotka.

Tým Floor Maniacs Mělník se tak ve své skupině C – Praha a střední Čechy – opět dostal do čela tabulky. Pronásledovatelé za ním však zaostávají pouze o dva a tři body. „Ještě nás do konce sezony čeká deset těžkých utkání. Musíme bojovat,“ hlásí trenér.

Florbalovému týmu může vlít do žil novou energii také moderní hala, která byla tento týden slavnostně otevřena v areálu Gymnázia Jana Palacha Mělník, a v níž by měl dostat prostor stejně jako ostatní mělnické sportovní oddíly. „Nyní se čeká na dořešení formalit, aby bylo možné halu využívat,“ uvedl předseda klubu Svatopluk Čech.

red