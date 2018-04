Mělnické centrum opět žilo čirým ruchem

V sobotu 31. března se od časného rána náměstí plnilo stánky s nejrozmanitějším zbožím. A bylo skutečně z čeho vybírat. Velikonoční jarmark, který tak zahájil letošní sezónu farmářských trhů měl co nabídnout. Návštěvníci si tak mohli ochutnat a především nakoupit výborné uzeniny, domácí sýry, různé pomazánky, dát si zabíjačkový guláš či polévku. Nechyběly kvalitní produkty vinařů či výborné pivo z Podřipského pivovaru. A samozřejmě jaký by to byl velikonoční jarmark bez kraslic, pomlázek a nejrozličnějších dekoračních předmětů, jenž určitě přispěly k sváteční výzdobě mnohých domácností. K tomu bylo možno si nakoupit koláče, sladké pečivo a další cukrářské výrobky. K dobré pohodě přispělo vystoupení Staropražských pardálů s pestrým repertoárem, kde nechyběla ani ono „Ach synku, synku…“ či známé tóny „Vltavy“. Bylo pamatováno i na nejmladší návštěvníky, kteří kromě zmíněných dobrot se opět mohli povozit na historickém kolotoči.

Ačkoli zprvu obloha nevěstila nic dobrého, nakonec se dokonce mezi mraky objevilo i sluníčko, které tak přispělo ke skvělé atmosféře sobotního dopoledne. A ta určitě bude vládnout i při pravidelných trzích, jenž zde budou probíhat až do pozdního podzimu.

mar

Foto: Karel Lojka