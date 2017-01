Mělnická radnice by v Žilkově vile chtěla vytvořit edukativní centrum

Záležet bude na tom, zda uspěje v dražbě, která o budoucnosti sto let staré secesní vily v centru města rozhodne. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nechá vilu vydražit příští týden.

Vyvolávací cena na dražbě, jež se uskuteční 31. ledna, bude činit 6,5 milionu korun. „Město do této dražby jde. Je to jedna z výjimečných vil ve městě a Mělník má dlouhodobý zájem ji dostat do svého vlastnictví,“ řekl mělnický starosta Ctirad Mikeš (Mé město). Lednové zastupitelstvo účast Mělníka v dražbě schválilo. O maximální částce, za kterou bude starosta na dražbě oprávněn vilu vydražit, rozhodne rada města.

Vila postavená v letech 1906 – 1907 podle návrhu architekta Bohumila Hübschmanna pro Marii Neumannovou získala jméno podle jejího zeťě Františka Žilky. Teolog, překladatel a první farář evangelického sboru v Mělníku a profesor Husovy československé evangelické bohoslovecké fakulty v Praze Žilka byl přítelem tehdejšího prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, který jej zde několikrát navštívil.

Mělnická radnice ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník již dříve zpracovala projekt, aby vila sloužila veřejnému zájmu. Její žádosti o bezúplatný převod vily do majetku města ovšem Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nevyhověl.

V případě, že by se městu vilu podařilo vydražit, muselo by na její rekonstrukci vynaložit další prostředky v řádu milionů korun. „Rádi bychom zde umístili část depozitu výjimečných obrazů o historii města Mělníka, aby byly přístupné široké veřejnosti,“ dodal starosta.

red