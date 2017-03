Mělnická kavárna představila koláže Hynka Šnajdara

V kavárně Marlen se 3. března uskutečnila vernisáž výstavy koláží trutnovského výtvarníka Hynka Šnajdara nazvaná „Zatímco sní“. Výstavu zahájil ředitel ZUŠ ve Mšeně Mgr. Čeněk Hlavatý, který návštěvníky seznámil s tvůrčí činností tohoto umělce.

Autor, který žije a pracuje v Trutnově, kde je rovněž šéfredaktorem regionálního portálu Trutnovinky.cz, se tvorbě koláží věnuje od raných 80. let, kdy se pro něj surrealismus stal ne výtvarným směrem, ale myšlenkovým proudem a hnutím. Svá díla nevytváří s nějakým předem stanoveným záměrem, ale připouští, že se příběh, sen nebo cokoliv do jeho mysli občas vkrádá ještě předtím než vezme do jedné ruky nůžky a do druhé lepidlo.

Hynek Šnajdar o své práci říká: „Tvorba koláží je pro mě hrou. Hrou vyžadující nápaditost, představivost, imaginaci. Stala se pro mě hrou s momenty překvapení, s dobrodružstvím, s postupně se odvíjejícím nebo náhle zjevujícím se příběhem…“. Většina vystavených prací pochází tvorby posledních let včetně několika „kousků“ z doby dávnější.

O hudební vložku se postaral známý muzikant, spíkr Radia Beat a výtvarníkův kamarád Pepa Lábus.

Výstava je prodejní a potrvá do konce března.

mar

Foto: Monika Chmelařová