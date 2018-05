Mělnická Jizerská 50 slaví

Je to neuvěřitelné, ale od prvního startu tohoto skutečně neobyčejného závodu uplynule již čtvrt století. Od té doby se Mělnická Jizerská 50 stala neodmyslitelnou součástí zdejšího společenského života. Vždy třetí červnovou sobotu se na mělnickém náměstí Míru postaví na start lyžaři s dokonalou zimní výstrojí anebo v maskách, které mnohdy glosují aktuální situaci a absolvují trať okolo náměstí, na níž překonávají obtížné překážky. Samozřejmě nechybí kulturní program na němž se vystřídala celá řada kapel zvučných jmen. Pro zajímavost… Úplně ta první před více jak dvaceti lety vystoupila v té době ještě málo známá kapela Chinaski!

A dále jen tak namátkou: Circus Praha, The Breakers, dále zahráli Krausberry, Baťa & Kalábůf něžný beat, SPECTRUM, ŠPEJBL´S HELPRS, Sníh na schodišti, Hudba Praha, ZOO2, VISACÍ ZÁMEK a loni nikdo jiný nežli samotný Vladimír Mišík & Etc…

I tuto skutečnost představí výstava v mělnickém Masarykově kulturní domě jejíž vernisáž proběhne v pátek 25. května od 18 hodin.

Výstava dokumentuje předcházejících 24 ročníků tohoto unikátního závodu, kde na fotografiích a plakátech si návštěvníci připomenou jeho jedinečnou atmosféru. Zahájení výstavy nabídne možnost vychutnat si komentovaný videosestřih, prohlédnout všechna trika a plakáty s logy MJ50 či zhlédnout archivní záznamy z TV. A jaké by to bylo připomenutí této akce bez možnosti projet se na lyžích před kulturním domem nebo si užít nefalšovanou květnovou koulovačku. Po oficiálním představení nového loga jubilejního ročníku a zvolení nejlepšího loga v historii MJ50 vyvrcholí celý večer koncertem kapely TH!S, kterou znají návštěvníci zdejšího klubu Stará Mydlárna či z loňského Vinobraní. Tato pražská root- rocková kapela se zvukově a hudebně inspiruje americkým sedmdesátkovým hard rockem. Hraje v klasickém složení: dvě kytary, basa, bicí, zpěv a to všechno rychle a nahlas. Výraznou mediální tváří skupiny je herec Vojta Kotek.

Výstavu bude pak možno shlédnout až do 3. srpna letošního roku.

