Manželské vraždění je pohledem do manželství dnešních dnů

V mělnickém Masarykově kulturním domě se tentokrát představí členové další pražské scény. A tou bude Divadlo Na Jezerce.

Komorní tragikomedie „Manželské vraždění“, jejíž premiéra se uskutečnila v Paříži v září 2003, je pohledem na manželství v dnešní době. Na to manželství, o kterém se na jedné straně říká, že je institucí zastaralou, a jenž zvláště v dnešní době je zpochybňováno, ale bez něhož si svůj život většina z nás nedovede představit. Francouzský spisovatel, dramatik a režisér Eric-Emmanuel Schmitt se tentokrát zaměřil na jediný a podstatný rozměr tohoto vztahu. Na život páru. Muž a žena. Mohou ti dva spolu vůbec trvale žít? Pár na jevišti, Líza a Gilles, spolu žijí patnáct let. Aspoň jak tvrdí ona. Není to totiž tak docela jisté, protože Gilles ztratil paměť. Teď se vrací do jejich údajně společného bytu, Líza se jej snaží uvést zpátky do jejich života. Ale říká mu pravdu? Nezneužívá jeho ztráty paměti k tomu, aby celé jejich soužití zkreslila? Aby vybudovala nový život na falešných základech? Nad společným večerem muže a ženy, plným záhad, se navíc vznáší poněkud hitchcockovská atmosféra…

Divadlo Na Jezerce uvedlo tuto hru na počátku roku 2005, a v režii Jana Hřebejka se v hlavních úlohách představí Nataša Burger a Jaroslav Dušek. Po její premiéře bylo mimo jiné napsáno i toto: „…Jan Hřebejk sáhl v Divadle Na Jezerce po zajímavé kombinaci Jaroslava Duška a slovinské herečky Nataši Burger. Oba reprezentují civilní herectví a ač patrně disponují rozdílným naturelem, v tomto případě se pod režijním Hřebejkovým vedením ukáznili k jednotnému projevu…Manželské vraždění skýtá zábavný a poučný zážitek pro manžele po letech i pro adepty trvalejšího vztahu. „ Marta Švagrová, Lidové noviny 13. 4. 2005

Souboj mezi mužem a ženou, ve kterém jde o život, uvidí diváci v pátek 6. dubna od 19 hodin a jistě budou napjati jak to vše dopadne.

mar